Pitääkö sähköpyörän hankintaa tukea? Kerro mielipiteesi

Liikenne- ja viestintäministeriö aikoo esittää sähköpyörien tukemista. Esillä olevassa mallissa valtio tukisi sähköpyörän hankkinutta kansalaista 400 eurolla. Tuen voisi saada joka kalenterivuosi. Tuen suuruudesta ja sen vaikutuksista käydään parhaillaan vilkasta keskustelua.

Ruotsissa tuki ei ole kiinteähintainen vaan suhteellinen osuus (25 prosenttia) hankintahinnasta. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoi Verkkouutisille, että esitys on lausuntovaiheessa ja että tuen malli on vielä mietinnässä. Tuki on kuitenkin tulossa.

Mitä mieltä olet, pitääkö sähköpyörän hankintaa tukea?