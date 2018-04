”Pitää syntyä halu uuden työntekijän palkkaamiseen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitus ja oppositio väittelivät työmarkkinoista.

Opposition Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne ja kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo väittelivät keskenään reilun kymmenen minuuttia eduskunnan täysistunnossa tiistaina. Väliin pääsi vain muutaman selventävän puheenvuoron käyttänyt sinisten työministeri Jari Lindström.

Antti Rinne aloitti kysymällä, mitä Petteri Orpo miettii pankinjohtajan sanovan nuorille, joille hallitus on määräämässä ”ikuisen koeajan”.

– Mitä luulette, miltä näiden nuorten ihmisten tulevaisuuden näkymä näyttää? Te olette rakentamassa tälle joukolle sellaista tulevaisuutta, jossa on epäluottamusta ja epäuskoa tulevaisuuteen. Teidän politiikkanne seurauksena tämä joukko työelämässä tulee kärsimään. Miksi te kuritatte nuoria ihmisiä, Antti Rinne kysyi.

Petteri Orpo vastasi olevansa sitä mieltä, että nuorelle ihmiselle työn syrjään kiinni pääseminen on kaikkein suurin asia.

– Yksi polku siihen voi olla määräaikaisten työsuhteiden kautta. Perusteetta ei saa tehdä määräaikaisia työsuhteita, pitää olla kolmen kuukauden työttömyys takana. Työllisyys on ykkösperuste, jolla tämä tehdään mahdolliseksi. Työ on sen pankinjohtajankin korvissa varmasti erittäin hyvää kuultavaa, koska silloin on toivo siitä, että elämä voi mennä eteenpäin, Petteri Orpo sanoi.

Jari Lindström kommentoi määräaikaisuuden perusteita koskevaa keskustelua. Hänen mukaansa direktiivin ja lain mukaan eri asemaan asettaminen on mahdollista vain, kun sille on työllisyys- tai työmarkkinapoliittiset perusteet. Hänen mukaansa hallituksen tahtotila on tutkia asiaa.

– Hallitus haluaa helpottaa yksilöperusteista irtisanomista pienissä yrityksissä sen takia, että sillä tavoitellaan työllistämiskynnyksen alentamista. Tässä olennaista on sen arviointi, millaiset vaikutukset työntekijän rikkomuksella, laiminlyönnillä tai epäasiallisella käytöksellä on luottamussuhteeseen. Yrityksen koolla on myös tässä merkittävä asema. Näitä täytyy arvioida, Jari Lindström sanoi.

Antti Rinne hiillosti Petteri Orpoa lisää määräaikaisen työsuhteen perusteiden poistamisesta kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen. Rinne kysyi perusteita sille, milloin voi tehdä määräaikaisia työsopimuksia.

– Te olette aiheuttaneet tämän epävarmuuden. Kertokaa mitä tämä tarkoittaa, Rinne vaati.

– Olen edelleen sitä mieltä, että se vasta suurin epävarmuus on, jos ei ole työtä. Silloin ei varmasti tee sinne pankkiin mieli mennä. Mutta jos pääset määräaikaisen työn kautta kiinni työn syrjään, pääset näyttämään sinun taitosi, pääset ensimmäiseen työsuhteeseen elämäsi aikana – se vaatii sen perusteen, kolmen kuukauden työttömyyden. Mikään ei ole nuorelle ihmiselle niin raastavaa kuin pitkäaikainen työttömyys. Ja sen me haluamme poikki, Orpo vastasi.

Antti Rinne sanoi lopulta olevansa vielä ymmyrkäisempänä logiikasta, että alle 30-vuotiaat työllistyvän paremmin, kun heillä on määräaikaisia työsuhteita.

– En ymmärrä tätä logiikkaa, Antti Rinne sanoi.

– Nyt te yritätte muuttaa työmarkkinoiden ja työelämän pelisääntöjä, heikentää näiden ihmisten työsuhdeturvaa määräaikaisten työsuhteiden osalta. Ministeri Orpo: ymmärrättekö lainkaan miten työmarkkinat ja työelämä toimivat käytännössä. Pääministerinne on todennut, että nyt pitäisi saada jonkinnäköinen määräaikainen irtisanomisperuste olemaan. Onko koko hallituksen linja, että työelämän pääsääntöjä ei tunneta ja sitten tehdään tällaisia laukauksia, Antti Rinne sanoi.

Petteri Orpo huomautti Sdp:n hieman aiemmin julistautuneen tulevaisuuspuolueeksi.

– Kyllä mielestäni nämä teidän puheenne osoittavat sen, että te olette täysin kiinni menneessä. Tämä maailma on muuttunut. Yhtään työpaikkaa ei synny ilman talouden kasvua. Ei ainuttakaan. Se on ensimmäinen asia jota te ette tunnu ymmärtävän, Orpo totesi.

– Mutta talous kasvaa, syntyy työpaikkoja, syntyy vakituisia työpaikkoja, syntyy uusia yrityksiä. Sinne on mahdollista saada kasvun ilmapiirissä myös syntymään uusia työpaikkoja määräaikaisuuden kautta, ensin kokeiluluontoisena. Sitä kautta se toimii. Varmaan ymmärrätte oikein hyvin palkansaajaliikkeen toiminnan, mutta pitää ymmärtää myös palkkaajan näkökulmaa: pitää syntyä halu uuden työntekijän palkkaamiseen. Minusta tämä on teillä täysin kadoksissa, Petteri Orpo sanoi Antti Rinteelle.