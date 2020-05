”Pitää saada tunne, että uskaltaa lähteä kotoa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpo vaatii hallituksen kertovan selkeän strategian Suomen avaamisesta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiitti eduskunnassa hallitusta Suomen avaamisen tavoittelusta.

– On välttämätöntä saada ihmiset liikkeelle ja talous käyntiin, mutta siinä avaamisessa ei riitä pelkkä suunnitelma. Pitää saada ihmisille turvallisuudentunne, tunne siitä, että uskaltaa lähteä kotoa, uskaltaa lähettää lapsen kouluun, uskaltaa mennä opettamaan, Petteri Orpo sanoi.

– Tarvitaan suunnitelmaa ja sisältöä, polkua siihen, miten se yli 70‑vuotias pääsee liikkeelle, lähtemään kotoa, millä aikataululla oikeasti ja miten ravintolat avataan ja niin edelleen. Tarvitaan lisäksi selkeä strategia.

Orpo huomautti hallitusta ja hallituspuolueita, että ”jos te ette pidä siitä, että me kysymme sitä, mikä tämä strategia on, tavoitellaanko laumasuojaa, niin kun tämä oikeasti huolestuttaa ihmisiä, niin teidän pitäisi vastata esimerkiksi ihmisoikeusprofessori Martin Scheininille tai professori (Heikki) Patomäelle, jotka ovat sanoneet, että (Sanna) Marinin hallituksen ohjelma tällä hetkellä näyttää laumasuojan tavoittelulta”.

– Eli kertokaa suomalaisille tarkemmin. Tarvitaan vain tarkempaa tietoa, tarkempaa suunnitelmaa. Suunta on oikea, mutta oleellisia kohtia puuttuu, Orpo vetosi.

Kokoomusjohtajan mukaan on ero Martti Hetemäen exit-raportin ja sen välillä, mitä hallitus viestii.

– Ja tämä hämmentää ihmisiä, tämä hämmentää tutkijoita, ihmisoikeusasiantuntijoita. Niinpä olisi äärettömän tärkeää kuulla eksakti tavoite hallitukselta, koska se on ilmassa, olette sitten mitä mieltä tahansa kokoomuksen mielipiteestä, mutta tämä huolettaa niin montaa muuta.

”Se ei ole valmis”

Kokoomuksen Antti Häkkänen kysyi, ovatko hallinnan välineet kuten testauskapasiteetti, ”testauksen aktiivinen käyttö niin, että ihmiset hakeutuvat testeihin ja heille tarjotaan testausta”, jäljittäminen, mobiilisovellus ja myös maskin käyttö valmiina, kun yhteiskunta avataan.

– Ettei vaan käy niin, että tässä välissä, ennen kuin ne hallinnan välineet ovat valmiina, tauti leviää takaisin yhteiskuntaan ja tämä kahden kuukauden aikainen vahinko ihmisten inhimilliseen ja henkiseen hyvinvointiin mutta myös talouteen itse asiassa nollautuu eli palaamme alkujuuriin. Onko hallitus varmistanut, että näin ei käy, Antti Häkkänen kysyi.

Pääministeri Sanna Marin vastasi, että ”rehellinen vastaus on se, että meillä ei ole kaikki välineet valmiina”.

– Esimerkiksi tämä mobiilisovellus: se ei ole valmis, se on lainsäädännöllisestikin erittäin hankala kokonaisuus, mutta me kyllä edistämme sitä, Marin totesi.

– Myös suojainten ja suojavälineiden osalta meillä on puutteita saatavuudessa, ja sen vuoksi teemme kaikkemme, jotta kotimainen tuotanto lähtisi käyntiin.

Marinin mukaan ”hybridistrategia tarkoittaa että me siirrymme kohti testaa, jäljitä, eristä ja hoida ‑ajattelua, mutta samaan aikaan meillä on myös edelleen rajoitustoimenpiteitä voimassa ja niitä hyvin hallitusti ja asteittain puretaan. Eli se ei ole joko—tai-strategia, vaan se on sekä—että-strategia”.