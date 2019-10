Turkkia ei haluta päästää vaaralliseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Välirikko lännen kanssa horjuttaisi asiantuntijan mukaan Euroopan vakautta.

Turkin lokakuussa käynnistämä hyökkäys Pohjois-Syyrian kurdialueelle synnyttää edelleen kiivasta keskustelua niin Yhdysvalloissa kuin sen Nato-kumppanien keskuudessa. Presidentti Donald Trumpia moitittiin kurdiliittolaisten pettämisestä hänen ilmoitettuaan yllättäen amerikkalaissotilaiden vetämisestä pois Syyriasta.

Kriittiset äänenpainot eivät ole laantuneet, vaikka Yhdysvallat näyttää Turkin operaation alettua pikemminkin lisänneen joukkojaan maassa. Tieto terroristijärjestö Isisin johtajan Abu Bakr al-Baghdadin kuolemasta Yhdysvaltain erikoisjoukkojen operaatiossa vahvistanee Trumpin omaksuman linjan uskottavuutta ainakin hetkellisesti.

Tulilinjalla ovat olleet myös Turkki ja sen autoritaarinen johtaja Recep Tayyip Erdoğan. Niin Washington D.C.:ssa kuin useissa eurooppalaisissa pääkaupungeissa on vaadittu jopa Turkin erottamista Natosta.

Kokenut amerikkalainen turvallisuusasiantuntija Peter Vincent Pry torjuu ajatuksen jyrkästi.

– Turkin lähtö Natosta saattaa olla historiallisesti vääjäämätön. Washingtonin eliitin on silti vastuutonta kiihdyttää prosessia, joka voisi käynnistää Naton luhistumisen, pitkän uran Yhdysvaltain kongressin ja keskustiedustelupalvelu CIA:n virkamiehenä tehnyt tohtori Pry varoittaa The Hill -julkaisussa.

Hän viittaa politiikan tutkija Samuel Huntingtonin esittämään arvioon, jonka mukaan Turkki kulkee kohti islamismia ja päätyy lopulta irtautumaan läntisen puolustusliiton jäsenyydestä.

”Olisi vaarallinen vihamies”

Tarkasteltaessa Turkin merkitystä Natolle Pry kehottaa katsomaan lukuja. Eräiden arvioiden mukaan maan asevoimat ovat maailman yhdeksänneksi vahvimmat.

– Turkilla on Yhdysvaltojen jälkeen Naton toiseksi suurin vakinainen armeija, jolla on enemmän sotilaita (639 000 sotilasta sekä puolisotilaallista ja siviilihenkilöä), panssarivaunuja (3 200), panssaroituja taisteluajoneuvoja (9 500), tykistöä (2 400) ja sotilaslentokoneita (1 067 hävittäjää, taisteluhelikopteria ja kuljetuskonetta) kuin Saksalla, Ranskalla ja Britannialla, Pry luettelee.

Turkin laivasto koostuu hänen mukaansa 194 aluksesta – pääasiassa fregateista, korveteista ja rannikkotykkiveneistä sekä 12 sukellusveneestä. Hän vertaa Turkkia myös uppoamattomaan lentotukialukseen, jonka 98 lentokenttää tukevat Naton operaatioita niin Balkanilla, Mustallamerellä kuin Lähi-idässä.

– Haluammeko todella potkaista Turkin ulos Natosta ja nähdä sen liittoutuvan sotilasvoimineen ja strategisine sijainteineen Venäjän kanssa, Pry kysyy retorisesti.

– Maantieteellisesti Turkki pitää hallussaan yhtä maailman strategisesti tärkeimmistä alueista. Se on Lähi-idän ainoa Naton jäsen ja rajautuu Syyriaan ja Irakiin lähellä Libanonia ja Israelia. Seutu on ollut raamatullisista ajoista alkaen imperiumien ja historian ratkaiseva risteyskohta – ja on sitä yhä, hän muistuttaa.

– Turkin maantieteellinen sijainti ja vahvat asevoimat tekevät siitä Naton eteläisen sivustan ankkurin Venäjän aggressiota vastaan, Pry sanoo.

Tilanne on hänen mukaansa kehittymässä Naton kannalta entistä huolestuttavampaan suuntaan, kun presidentti Erdoğan ottaa etäisyyttä demokraattisiin normeihin ja hankkii venäläisiä asejärjestelmiä läntisistä vastalauseista huolimatta.

– Turkki kontrolloi Lähi-idän pakolaisvirtaa Naton eurooppalaiselle alueelle. Rooli on ratkaisevan tärkeä, sillä ystävällismielinen Turkki voi edistää naapuriensa vakautta – tai epäystävällinen Turkki saattaisi vapauttaa ihmisvirran Eurooppaan, Pry varoittaa.

– Yhdysvaltojen tulisi tehdä kaikki voitavansa pitääkseen arvokkaan liittolaisensa Natossa ja estääkseen Turkkia muuttumasta vaaralliseksi vastustajaksi.