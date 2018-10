Pirullista venäläistä vaikuttamista – näin tiedusteluamme testataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä ulottaa lonkeronsa lähialueilleen, mutta latvialaisparlamentaarikko uskoo motiivien Suomessa olevan toinen kuin Baltiassa.

Kun Suomen keskusrikospoliisi toteutti syyskuussa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen avustamana mittavan operaation Turun saaristossa, ei ollut yllättävää, että tapahtuma ja sen taustoja koskevat spekulaatiot nousivat näkyvästi otsikoihin Ruotsissa.

Dramaattisesta operaatiosta Paraisilla ehti kulua vain viikkoja, kun ruotsalaislehti Dagens Nyheter (DN) kiinnitti lukijoidensa huomion Lidingössä aivan Tukholman kupeessa sijaitsevaan suureen merenrantakiinteistöön, jonka ympärille on vastikään pystytetty korkeat maavallit ja useita metrejä korkea, valvontakameroin varustettu teräsaita. Lidingöläiset ovat kiinnittäneet huomiota myös Villa Söderåsin liepeillä liikkuviin venäläisiin diplomaattiautoihin. Tulevassa kongressikeskuksessa onkin DN:n tietojen mukaan vieraillut Venäjän Tukholman-lähetystön henkilökuntaa useaan otteeseen.

Norjan suurkäräjät isännöi syyskuun lopulla digitalisaatioseminaaria, johon osallistui parlamenttien hallintovirkamiehiä 34 maasta. Kun digiseminaari päättyi, useimmat sen osallistujista kiirehtivät viikonlopun viettoon kotimaihinsa. 51-vuotiaan venäläisdelegaatin Oslon-matka osoittautui kuitenkin mutkikkaammaksi: mies ei paluulennolleen suoriutunut, vaan Norjan turvallisuuspoliisi PST pidätti hänet Gardermoenin lentoasemalla vakoilusta epäiltynä. Tuomioistuin määräsi miehen tutkintavankeuteen, kun taas Venäjän paikallinen suurlähetystö leimasi PST:n epäilyt aiheettomiksi ja järjettömiksi.

Venäläinen tiedustelutoiminta ulottaa lonkeronsa Pohjolaan ja Baltiaan. Viimeksi se koettiin Latvian parlamenttivaaleissa. Vakoilijoita jää kiinni, mutta pirullisempaa on vihamielisen vaikuttamisen kitkeminen. Latvialainen kansanedustaja, turvallisuuseksperttinä tunnettu Veiko Spolitis arvioi, että Venäjän tavoite on Suomessa on toisenlainen kuin Baltiassa.

– Väittäisin, että ne eivät niinkään pyri horjuttamaan valtionne vakautta, vaan painostavat teitä toimimaan vastoin omaa kansallista etuanne. Ne kyllä tuntevat hyödylliset idioottinsa – myös teillä Suomessa, Spolitis sanoo.

