Pirkko Mattila: Uudistus toteuttaa yhteiskuntavastuuta

Sinisen tulevaisuuden tavoite sote-uudistuksessa on ollut mahdollisimman hyvät palvelut kaikille suomalaisille.

– Se, että jatkossa kaikki julkista terveyspalvelua tarjoavat yritykset joutuvat kertomaan avoimesti konsernitietonsa, on Sinisten ansiota. Me ajoimme ponnekkaasti yhteiskuntavastuupykälän lakiin”, toteaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.).

– Me siniset halusimme uudistuksen, joka parantaa suomalaisten palveluita. Sen me myös saimme, ministeri sanoo.

Hän totesi, ettei nykyistä järjestelmää johda kukaan.

– Jos emme tee nyt, suunta on pahempaan. Isänmaan etu ja kansalaisten hyvinvointi vaativat uudistuksen läpivientiä, Sinisen tulevaisuuden puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho sanoo.

– Nyt valinnanvapaus on rikkaiden etuoikeus, uudistuksen myötä siitä tulee kaikkien perusoikeus. On käsittämätöntä, että vihervasemmisto vastustaa sitä, että myös köyhällä on mahdollisuus valita.

Sampo Terhon mukaan sininen eduskuntaryhmä haluaa viedä sote-uudistusta eteenpäin.