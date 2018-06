Pirkko Mattila: Sote-uudistus tarpeellinen

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) huomauttaa sote-uudistusta yritetyn viimeiset 13 vuotta.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kertoi sote-näkemyksiään Sinisten puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä pitämässään puheessa Oulun torilla.

– Sosiaali- ja terveysuudistusta on valmisteltu yli 13 vuotta. Maakunnissa ja ministeriöissä tuhannet ellei jopa kymmenet tuhannet virkamiehet ovat tehneet hartiavoimin töitä uudistuksen eteen. Maakunnissa odotetaan, että päästään hyötymään uuden mallin mahdollisuuksista kuten paljon sujuvammasta ict-järjestelmästä ja yli kuntarajojen tarjottavista palveluista kansalaisille, sanoi Mattila

Mattilan mukaan sote-uudistukset lykkääntymisestä huolimatta maakuntahallinnon osalta edetään suunnitellusti.

– Nyt on hallituksessa yhteisesti sovittu, että maakuntavaalit pidetään ensi toukokuussa ja maakunnat aloittavat toimintansa 2021. Eduskunnalla on nyt riittävästi aikaa tehdä perusteellista valiokuntatyötä, jotta uudistus saadaan vihdoin maaliin. Suomalaiset ansaitsevat nykyistä tasa-arvoisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut.”, Mattila linjasi.

Ministeri Mattila korostaa sosiaaliturvan uudistamisen ja osatyökykyisten aseman parantamisen tärkeyttä.

– Suomen yli 200 000 tuhannen työttömän joukossa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka eivät ole täysin työkykyisiä. He ovat järjestelmämme väliinputoajia, eivät tarpeeksi sairaita eläkkeelle, mutta eivät suoraan työhön kykeneviä. Osatyökykyiset tarvitsevat palveluita, jotka auttavat heidät takaisin työelämään. Olen käynnistänyt työn näiden ihmisten löytämiseksi ja auttamiseksi”, Mattila kertoi.

Muhoslainen Mattila korosti kotimaakuntansa pääkaupungin Oulun merkitystä koko maalle.

– Me olemme Pohjois-Pohjanmaan väestönkasvualuetta. Siitä on syytä olla tyytyväinen koko maan ennätyspienen syntyvyyden aikana. On tärkeää turvata alueemme työpaikat ja saada nuoret sitä kautta viihtymään kotiseudullamme. Hyvä ja monipuolinen koulutustarjonta on siinä tärkeässä asemassa”, Mattila sanoi.

Mattila kiinni puheessaan huomiota myös kuivuuden maataloudelle aiheuttamiin ongelmiin.

– Maa- ja metsätalousministeri on luvannut helpotusta satovahingoista kärsiville tiloille. Me siniset arvostamme suomalaisia maatalousyrittäjiä. Sinisten linja on, että jos EU leikkaa maataloustukea niin leikkaus korvataan lisäämällä kansallista maataloustukea”, Mattila korosti.