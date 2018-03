Pirkko Mattila: Nykyinen sosiaaliturva on kuin sekava tilkkutäkki

Sosiaali- ja terveysministerin mukaan sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen on seuraavan hallituksen tärkein hanke.

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.) kehuu keskiviikkona julkistettua raporttia eriarvoisuuden torjumisesta.

– Iloitsen siitä, että (professori Juho) Saari työryhmineen on tullut samaan lopputulokseen, jonka olen itsekin tehnyt: eriarvoisuuden vähentäminen vaatii sosiaaliturvajärjestelmän selkiyttämistä. Vanhoilla rakenteilla emme pääse enää eteenpäin, Mattila toteaa.

Mattilan mukaan nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on vuosikymmenten aikana ommeltu kirjavaakin kirjavampi tilkkutäkki, jonka värit eivät enää soinnu yhteen.

Siniset ovat ehdottaneet peruspäivärahan, työmarkkinatuen, asumistuen ja osittain myös toimeentulotuen yhdistämistä. Käänteinen tuloveromalli yhdistäisi tuet, jolloin sosiaaliturva vähenisi palkkatulojen noustessa.

– Nyky-Suomessa ihminen joutuu pahimpaan ja monimutkaisimpaan byrokratialoukkuun kun asiat ovat kaikkein huonoimmin ja jaksaminen vähäisintä. Soten jälkeen meidän on jaksettava uusia sotu. Toivottavasti asia ei vaadi yhtä montaa hallitusta ja kaatunutta mallia ennen kuin yhteisymmärrykseen päästään, Mattila sanoo.

– Hyvä, että usealla puolueella on jo esityksensä tulevaisuuden sosiaaliturvasta. Perustiedot ovat hallussa. Tältä pohjalta on hyvä aloittaa keskustelut kansalaisten kannalta ensiarvoisen tärkeästä uudistuksesta. Näkisin, että sotu-uudistus on ensi vaalikauden tärkein hanke.