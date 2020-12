Pirkanmaan koronatilanne rauhoittunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tilanne on myönteisestä kehityksestä huolimatta edelleen kiihtymisvaiheessa.

Koronan ilmaantuvuusluku Pirkanmaalla on laskusuuntainen, ja se on nyt 54 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on nyt yksi prosentti edeltäneen seitsemän päivän ajalta.

Pirkanmaan alueellisen pandemiaohjausryhmän suositukset ovat voimassa 10. tammikuuta asti. Aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 17. tammikuuta asti.

Pandemiaohjausryhmä haluaa kiittää Pirkanmaan asukkaita ja kuntia suositusten noudattamisesta. Syyskuun rauhalliseen tilanteeseen on kuitenkin vielä pitkä matka.

– Pirkanmaan ”välitodistus” näyttää nyt hyvältä. Tavoitteenamme on kuitenkin päästä koronatartunnoissa perustasolle. Joulunaika ja vuodenvaihde ratkaisevat sen, voidaanko suosituksia ja rajoituksia Pirkanmaalla lieventää. Toivomme, että joulua ja uutta vuotta vietetään alueellamme turvallisesti, toteaa pandemiaohjausryhmän puheenjohtaja Juhani Sand tiedotteessa.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin yhteensä 117 uutta tartuntaa. Tartuntojen lähteistä pystyttään selvittämään noin 80 prosenttia. Sairastuneista 39 prosenttia oli edeltävästi karanteenissa.

Perhepiiristä tuli yhteensä 26 koronatartuntaa, hoito- tai hoivayksiköstä 20, työpaikoilta 21 ja sukulaisen tai ystävän tapaamisesta 11 koronatapausta.

Tartuntoja oli viime viikolla yhteensä yhdessätoista eri työpaikassa. Ulkomailta tuli kahdeksan tartuntaa. Yksityisistä juhlista tartunnan sai kaksi henkilöä, kuten myös yläkoulusta. Loput neljä olivat muita yksittäisiä tartuntalähteitä.