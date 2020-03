Pirkanmaalla viides koronatartunta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nyt Suomessa on todettu yhteensä 30 koronavirustartuntaa.

Pirkanmaalla uusi tartunnan saanut henkilö on ollut matkalla Pohjois-Italiassa. Tartunnan saanut on hyvävointinen ja kotona eristyksessä. Kaikki altistuneet on kartoitettu.

Pirkanmaalla on maanantaiaamuun mennessä todettu kaikkiaan viisi koronavirustartuntaa.

Sairaanhoitopiiri korostaa, että hengitystieinfektio-oireisen ei pidä mennä kouluun tai töihin. Työpaikoilla toivotaan noudatettavan hengitystieinfektioissa omaan ilmoitukseen perustuvia sairauspoissaolokäytäntöjä.

Ilman altistusta yksittäisen henkilön riski sairastua koronavirukseen on Pirkanmaalla edelleen pieni, sanoo sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.