Pirkanmaa yrittää estää leviämisvaiheen

Pirkanmaan koronatilanne mennyt viikon kuluessa huonompaan suuntaan.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan samalla kun tartuntamäärät ovat kasvaneet, yli 50-vuotiaiden osuus sairastuneista on kasvanut edellisviikosta 18 prosentista 29 prosenttiin.

– Pirkanmaallakin on olemassa realistinen uhka terveydenhuollon ylikuormittumisesta, sairaanhoitopiiri toteaa.

Lauantaina 14 vuorokauden ilmaantuvuus nousi Pirkanmaalla 59:ään tapaukseen 100 000 asukasta kohden. Edeltäneen seitsemän vuorokauden aikana on todettu 199 uutta tartuntaa.

Positiivisten näytteiden osuus testatuista seitsemän vuorokauden aikajaksolla on noussut kahteen prosenttiin. Koko syksyn tämä luku on pysynyt alle yhden prosentin, mitä pidetään tavoitteena ja perusvaiheen prosenttiosuutena. Kiihtymisvaiheessa se on 1-2 prosenttia.

Kuluvalla viikolla maakunnassa oli lauantaihin mennessä todettu 152 tartuntaa, ja näistä 93:n (61 %) tartuntalähde oli tiedossa.

Pirkanmaa on lähellä siirtymistä leviämisvaiheeseen, joten maakunnan alueellinen pandemiaohjausryhmä on linjannut uusia suosituksia kunnille, yhteisöille, yrityksille ja kansalaisille.

Niiden mukaan julkisissa sisätiloissa sekä museoissa ja teattereissa yleisömäärä suositellaan rajattavaksi 2.-21.12. korkeintaan kymmeneen henkilöön. Kaikissa yleisötilaisuuksissa suositellaan noudatettavan korkeintaan kymmenen hengen rajaa.

Aluehallintovirastolle ehdotetaan yli kymmenen henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä. Tarvittaessa myös yksittäinen kunta voi tehdä näitä koskevan velvoittavan päätöksen oman kuntansa osalta.

Julkiset ja yksityiset sisäliikuntatilat suositellaan suljettaviksi. Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien suositusta tauottamisesta jatketaan 21.12. asti. Uimahallit, kylpylät ja yleiset saunat suositellaan, nuorisotilat sekä huvi- ja leikkipuistot suositellaan suljettaviksi suositellaan suljettaviksi 2.-21.12.

Kirjastojen suositellaan tarjoavan rajattua palvelua vain lainaustoimintaa varten samana aikana.

Yksityistilaisuuksissa jatketaan kymmenen henkilön henkilösuositusta. Kauppakeskuksissa suositellaan suljettaviksi oleskelutilat 2.-21.12.

Työväen- ja kansalaisopistojen ja taiteen perusopetuksen kausi suositellaan päätettäväksi tai siirrettäväksi etäopetukseksi 2.-21.12. välillä.

Tarpeetonta matkustamista suositellaan vältettäväksi erityisesti leviämisvaiheen maakuntiin.

Toisen asteen opetus jatkuu Pirkanmaalla lähiopetuksena. Siellä sekä oppilaat että henkilökunta noudattavat aiemman suosituksen mukaisesti kaikkia tartuntojen torjumiseksi annettuja ohjeita ja käyttävät kasvomaskeja.