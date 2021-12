Piparkakkutalo ei ole mitään – he leipoivat maailmanpyörän

Kaksikko käytti rakennelmassa apuna neljää erilaista pastaa.

Ruotsalaiset piparkakkuintoilijat André ja Sverker esittelevät Youtube-videollaan uusimpia rakennelmiaan.

Liikkuvan piparkakkumaailmanpyörän laakereihin ja muihin osiin käytettiin lisäksi neljää erilaista pastaa.

– Meillä on ollut aina unelma saada jokavuotinen piparirakennelmamme liikkumaan. Haasteena on, että kyseessä on itse asiassa erittäin huono rakennusmateriaali. Sokeri on vahvempaa ja kestävämpää, mutta muuttuu pian tahmeaksi. Pasta tuntuu syötävien rakennelmen tulevaisuuden materiaalilta, André ja Sverker kirjoittavat.

Suurin osa uudesta rakennelmasta on tehty perinteisesti piparkakusta. Kaksikon mukaan herkullinen materiaali tarjoaa jotain ainutlaatuista itseilmaisulle.

– Pakkomielteistä, haurasta ja katoavaa. Jatkuvasti uhan alla kostealta ilmalta, nälkäisiltä koirilta, glögiä juoneilta katsojilta ja muilta, André ja Sverker kertovat verkkosivuillaan.