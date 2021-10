”Pintatartunta on ollut kätevä vallanpitäjille”

Professorin mukaan pintoihin keskittyminen on pitänyt koronan vastuun yksilöillä, kun ilmaleviämisen kohdalla se siirtyy laajemmalle.

Koronaviruksen ilmaleviämistä on aliarvioitu raskaasti etenkin pandemian alkuvaiheessa. Pandemiasta paljon eri amerikkalaisjulkaisuihin kirjoittaneen sosiologin ja University of North Carolinan apulaisprofessori Zeynep Tufekcin mukaan keskittyminen pintatartuntoihin on suunnannut huomiota liiaksi yksilön vastuulla oleviin asioihin.

Hänen mukaansa keskittyminen pintatartuntoihin on ollut kätevää valtaapitäville. Hän siteeraa Twitterissä University of Coloradon kemian professori Jose-Luis Jimeneziä.

– Jos sen sijaan myönnät, että se [virus] on ilmassa, joutuvat instituutiot, hallitukset ja yhtiöt tekemään jotakin, Tufekci jatkaa.

Jose-Luis Jimenezin johtama nimekäs tutkijajoukko julkaisi hiljattain artikkelin, jossa kerrottiin koronaviruksen ilmaleviämisen ymmärtämisen vaikeuden taustoista ja siitä, millaisiin virheisiin epidemian alun väärät käsitykset johtivat.

Zeynep Tufekcin mukaan pandemiatoimissa on tämän seurauksena keskitytty liikaa yksilön vastuuseen.

– ”Pysy vain kotona” (entä he, jotka eivät pysty?), ”pese käsiäsi” (entä jakamamme hengitysilma?), ”käytä maskia” (hienoa, mutta mitä jos järjestäisitte meille parempia?), ”käy testissä” (pärjäähän itseksesi!), hän listaa.

Tämän kaiken hän tokee vahvistavan muita epäonnistumisia. Jos valtaapitävät näyttäytyvät epäluotettavina esimerkiksi kiistäessään viruksen ilmaleviämisen, päätyvät ihmiset Tufekcin mukaan etsimään tietonsa muualta muissakin asioissa ja saattavat joutua väärän tiedon uhreiksi.

