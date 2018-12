Pilvipoutainen pakkassää jatkuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Illan kuluessa maan lounaisosaan työntyy lumisade.

Suomen yllä on korkeapaine ja poutainen pakkassää jatkuu vielä tänään, kertoo Foreca.

Etelä- ja Länsi-Suomessa luvassa on heikkoa, lännessä vähän voimistuvaa kaakkoistuulta. Sää on poutainen, mutta myöhään illalla luvassa on lumisadetta lännestä alkaen. Päivälämpötila liikkuu 3-6 miinusasteen välillä.

Itä-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sää on myöskin poutainen ja pilvipeite voi vähän rakoilla. Päivälämpötila on alimmillaan -10 asteen tuntumassa. Luvassa on myös heikkoa lounaanpuoleista tuulta.

Meri-Lappiin ajautuu päivän kuluessa lumikuuroja mereltä. Keski- ja Pohjois-Lapissa taas sää on laajalti selkeää. Lapissa selkeällä alueella lämpötila on 10-20 miinusastetta.