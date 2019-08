Pilvet taivaisiin asti: Siperian räjähdykset ja paineaalto videoilla

Tuhansia Siperiassa sijaitsevan Krasnojarskin alueen asukkaita on evakuoitu massiivisten ammusvarastoräjähdysten seurauksena.

BBC:n mukaan Achinskin kylän lähellä sattuneissa räjähdyksissä on loukkaantunut ainakin kahdeksan henkilöä, myös varusmiehiä. Tulipalon epäillään levinneen rakennuksessa, jonne oli varastoitu kymmeniä tuhansia tykistöammuksia sisältäneessä varastossa.

Venäjän asevoimien Il-62-lentokone lennätti myöhään maanantai-iltana sotilaita pelastusviranomaisten avuksi Moskovasta Krasnojarskiin. Paikallismedian mukaan sotilaiden on tarkoitus estää tulipalon leviäminen ympäristöön, sillä laajat alueet Siperiassa kärsivät parhaillaan metsäpaloista.

Sosialaisessa mediassa julkaistiin useita videoita räjädyksen aiheuttamasta paineaallosta ja pitkään aamuyölle jatkuneista tulipaloista. Räjähdyspaikan lähettyvillä harjoitelleen nuorten koripallojoukkueen kerrotaan selvinneen ilman loukkaantumisia.

Achinskin ammusvarasto on Venäjän vanhimpia. Laitos oli määrä purkaa vuonna 2022.

An ammunition depot has exploded near the city of Achinsk in Russia. The 100,000 residents of Achinsk are currently being evacuated #Russia pic.twitter.com/cmzR3q4YOy

— CNW (@ConflictsW) August 5, 2019