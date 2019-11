Pikaluottoja koskevat ryhmäkanteet etenevät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yli 1500 henkilöä on ilmoittautunut ennakkoon tai pyytänyt apua.

Ennakkoilmoittautuminen ryhmäkanteisiin, jotka kuluttaja-asiamies harkitsee nostavansa kahdesta pikaluotosta, päättyi perjantaina. Yhteensä 1 549 henkilöä on ilmoittautunut ennakkoon tai pyytänyt kuluttaja-asiamiestä avustamaan luottoasian oikeuskäsittelyssä.

Seuraavaksi kuluttaja-asiamies käynnistää neuvottelut vastapuolten kanssa. Varsinainen ilmoittautuminen alkaa ensi vuoden puolella, jos ryhmäkanne etenee käräjäoikeuteen.

Luotot, joita mahdolliset ryhmäkanteet koskevat ovat J.W.-Yhtiöt Oy:n 2 000 euron Suomilimiitti-tililuotto, joka on myönnetty 4.7.2016–31.8.2019 sekä Euro24 Finance Oy:n 2 000 euron tililuotto, joka on myönnetty 20.5.2016–20.5.2019. Molempien luottojen todellinen vuosikorko on yli 300 prosenttia.

– Olemme tyytyväisiä, että saimme koottua näin suuren ryhmän ennakkoilmoittautuneita ja voimme edetä neuvotteluihin. Tällä ponnistuksella on edelleen monta mahdollista lopputulemaa, mutta olemme luottavaisia, että monet kuluttajat tulevat saamaan helpotusta kohtuuttomiin luottokustannuksiinsa, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Jos kuluttaja-asiamies ei pääse vastapuolten kanssa neuvotteluissa sovintoratkaisuun, ryhmäkanteet laitetaan vireille Helsingin käräjäoikeuteen.

Ryhmäkanteiden varsinainen ilmoittautuminen alkaa vuoden 2020 puolella, jos asia on edennyt käräjäoikeuteen. Kaikkien ryhmäkanteisiin mukaan pyrkivien on ilmoittauduttava käräjäoikeuden asettamassa määräajassa. Tämä koskee sekä ennakkoilmoittautuneita, että niitä, jotka eivät ole ennakkoilmoittautuneet.

– Näistä kahdesta kohtuuttoman kalliista luotosta kärsivät kymmenet tuhannet velalliset, joten toivomme tietysti, että ryhmä kasvaisi vielä suuremmaksi, sanoo Väänänen.