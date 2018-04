Piinattu Elon Musk nukkuu tehtaansa sohvalla

Teslan ja SpaceX:n perustaja Elon Musk on antanut CNBC:lle haastattelun, jossa valottaa äärimmäisiä paineitaan Teslan vaikeuksien vuoksi. Hän lupaa sähköautoyhtiön Model 3 -autojen kaikkien tilaajien saavan autonsa, vaikka sitten 6-9 kuukautta aikataulusta jäljessä.

Elon Musk sanoo ottavansa vastuun tavoitteiden toteuttamatta jäämisestä ja viivästyksistä. Hän sanoo heidän yrittäneen tehdä liikaa yhdellä kertaa.

– Tulimme itsetyytyväisiksi joistain asioista joita pidimme omana ydinteknologianamme. Laitoimme liikaa uutta teknologiaa Model 3:een yhdellä kertaa, Elon Musk toteaa.

Stressatuksi tilanteensa myöntävän Muskin mukaan heidän automaationsa robotit jopa hidastivat prosessia jossain vaiheessa. Hän puhuu ”tuotantohelvetistä”, josta pitää osata pois ja joka oli ”pahempaa kuin ajattelin”, mutta sanoo nyt olevansa optimistinen.

CNBC:n haastattelussa stressattu Elon Musk kierrättää toimittajaa Teslan jättitehtaalla Kalifornian Piilaaksossa. Musk otti Model 3:n henkilökohtaisesti johtoonsa huhtikuun alusta. Ilmenee, että Musk on ollut paikalla ympärivuorokautisia päiviä ja nukkuvansa paikan päällä, kun ei ehdi kotiin ja suihkuun.

Musk näyttää kokoushuoneen askeettisen sohvan, jossa on nukkunut.

– Viimeksi kun oli täällä itse asiassa nukuin kirjaimellisesti lattialla, koska sohva on liian kapea.

Elon Musk touring his factory:

"Last time I was here I actually slept literally on the floor because the couch was too narrow."

"Elon, I have to say, it's not even a comfortable couch, either."

"No, it's terrible. This is not a good couch." pic.twitter.com/IQhbHwAUn1

— David Welch (@watsonwelch) April 13, 2018