Kuin astuisi aikakoneesta: Koreoiden yhdistymisestä voi tulla katastrofeja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etelä- ja Pohjois-Korean yhdistymisen kustannukset nousisivat jopa tuhansiin miljardeihin euroihin.

Pohjois- ja Etelä-Korean välisten suhteiden liennytys on edennyt kevään aikana vauhdikkaasti. Koreoiden mahdollista yhdistymistä jopa lähitulevaisuudessa on myös pohdittu.

Yli 70 vuotta jakautuneena ollut Korean niemimaa on kuitenkin jättänyt maiden välille syvän kulttuurisen ja taloudellisen kuilun.

– On myönnettävä, että yhteiskuntien välille on muodostunut valtavia eroja vuoden 1945 jälkeen. Näiden ylittäminen vaatii paljon työtä, Pohjois-Koreaa seuraava kirjailija Travis Jeppesen sanoo CNN:llä.

Hänen mukaansa yhdistymisestä unelmointi on vielä liian optimistista.

– Pohjois-Koreasta poistuminen on kuin astuisi ulos aikakoneesta, erityisesti jos henkilö on kotoisin maaseudulta, loikkareita auttavan Liberty in North Korea -järjestön tutkimusjohtaja Sokeel Park toteaa.

Etelä-Korean hallitus antaa tällä hetkellä noin 5000 euron tukipaketin loikkareiden ensimmäisen vuoden kuluja varten. Heille tarjotaan tämän lisäksi ammatillista ja muuta koulutusta. Myös kansalaisjärjestöt tarjoavat monipuolista tukea.

Tästä huolimatta monella on suuria vaikeuksia työllistymisen ja toimeentulon kanssa. Kokonaisen valtion nostaminen Etelä-Korean kehitystasolle olisi aivan eri mittakaavan projekti.

Nuoriso ei ole kiinnostunut yhdistymisestä

– Eteläkorealaisille nuorille ajatus yhdistymisestä on lähinnä kaukainen myytti. Suurin osa on tyytyväisiä nykytilanteeseen. He eivät olisi valmiita maksamaan yhdistymisen jättimäistä hintalappua, Park sanoo.

Hinta-arviot yhdistymisen kokonaiskuluista vaihtelevat 400 miljardista eurosta tuhansiin miljardeihin eli biljooniin euroihin.

– Emme ole käyneet tätä keskustelua virallisella tasolla vuosiin. Miten yhdistyminen tehtäisiin? Mikä olisi uusi valtiomuoto, eteläkorealainen ammattiyhdistysjohtaja Wol-san Liem kysyy.

Etelä-Korean entinen presidentti Kim Dae-jung ehdotti vuosituhannen vaihteessa liittovaltiomallia, joka on jälleen noussut esille keskusteluissa.

Vaihtoehtona voisi olla kahden valtion löyhä liitto, jonka kautta yhdistyminen voisi edetä hitaampana prosessina. Moni suhtautuu silti yhdistymishankkeeseen kielteisesti tai vähintäänkin skeptisesti.

– Jos yhdistyminen olisi voitu saavuttaa johtajien välisellä huippukokouksella, niin se olisi tapahtunut jo vuosikymmeniä sitten, seitsemän vuotta sitten Etelä-Koreaan paennut Kim Bo-bin toteaa.