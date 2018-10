Teknologiaeliitti kieltää omilta lapsiltaan tekniset laitteet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n Piilaaksossa pelätään laitteiden aiheuttavan keskittymis- ja käyttäytymisongelmia.

Yhdysvaltain teknologia-alan kerrotaan huolestuneen alan omien älypuhelinten, tablettien ja muiden elektronisten laitteiden vaikutuksista lapsiin.

New York Timesin mukaan yhä useampi Silicon Valleyn johtajista laittaa omat lapsensa kouluihin, joissa lähes kaikki elektroniset laitteet on kielletty.

Yhdysvalloissa teknologia-ala on lobannut vuosikausia laitteitaan koulutusjärjestelmän käyttöön, sillä niiden on sanottu parantavan lasten teknologisia taitoja ja valmiuksia. Laitteiden puuttumisen on jopa varoitettu johtavan lasten syrjäytymiseen modernista maailmasta.

Esimerkiksi Utahin osavaltio tarjoaa noin 10 000 lapselle esikoulutusta internetin välityksellä. Kehitys vaikuttaa viime aikoina kääntyneen päälaelleen, sillä tutkimusten mukaan vähävaraisten perheiden lapset käyttävät laitteitaan varakkaita enemmän. Erot päivittäisessä ruutuajassa ovat nousseet Yhdysvalloissa useisiin tunteihin eri väestöryhmien välillä.

Jakolinjaa kuvastaa Silicon Valleyn teknologiaeliitin suosima yksityinen Waldorfin koulu, joka ei salli laitteiden käyttöä koulupäivän aikana. Lähellä sijaitseva julkinen koulu puolestaan mainostaa jakavansa kaikille oppilailleen iPad-tabletteja.

Psykologi Richard Freedin mukaan ruutuajan rajoittaminen voi auttaa esimerkiksi keskittymis- ja käyttäytymisongelmien lieventämiseen. Hän huomauttaa, että monet sosiaalisen median palvelut on suunniteltu tarkoituksella mahdollisimman koukuttaviksi. Tykkäysten kerääminen tuottaa aivoille samankaltaista mielihyvää kuin esimerkiksi kasinon pelikoneista saatavat voitot.

– Lapsemme on altistettu valtavalle sosiaaliselle kokeelle. Olen keskustellut monien perheiden kanssa, jotka ovat kieltäneet laitteiden käytön kokonaan. He ovat saaneet tarpeekseen, lastenlääkäri Natasha Burgert sanoo NYT:lle.