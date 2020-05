Pietarissa 44 koronatartuntaa mielisairaalassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjällä oli tiistaihin mennessä yli 155000 koronatapausta.

Koronavirus on levinnyt Pietarissa nyt myös mielisairaaloihin, venäläinen Novaja gazeta -lehti kertoo.

Tapaukset on todettu Kashchenkon mielisairaalassa. Sairastuneista 16 on mielisairaalan työntekijöitä, 28 potilaita.

Potilaat eristetään muista potilaista ja kuljetetaan sairaalasta erilliseen rakennukseen. Alustavasti rakennuksessa on paikkoja 70 potilaalle. Tulevaisuudessa sairaalan määrän kapasiteettia on määrä kasvattaa niin, että virustaudin lievemmän muodon saaneille on 100 potilaspaikkaa.

Toistaiseksi ei ole tietoa, mistä koronavirus levisi mielisairaalaan. The Moscow Timesin mukaan koronavirus on aiemmin levinnyt mielisairaalaan myös Arkangelin alue Mursmanskissa, jolloin ainakin 70 henkilöä sai tartunnan.

Venäjällä oli todettu tiistaihin mennessä yli 155 000 koronatapausta. Menehtyneitä on 1451. Tartunnan saaneiden määrä on viime viikkoina kasvanut yli 10 000 päiväkohtaisen tapauksen vauhtia.