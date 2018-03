Pietarin uusi ydinreaktori kytkettiin sähköverkkoon

Venäjä on kytkenyt Leningrad-2-voimalaitoksen uuden reaktorin maan sähköverkkoon, Rosatom kertoo tiedotteessaan. Voimala sijaitsee Sosnovyi Borissa lähellä Pietaria.

Uusi VVER-1200-voimalayksikkö tuotti viime perjantaina ensimmäistä kertaa kertaa kilowattitunteja Venäjän yhtenäiseen energiajärjestelmään.

Reaktorin lämpöteho nostettiin toimenpidettä varten 35 prosenttiin sen nimellistehosta ja turbiinin pyörimisnopeus 3000 kierrokseen minuutissa. Leningradin ydinvoimalan pääjohtaja Vladimir Peregudan mukaan toimenpide sujui onnistuneesti, eikä laitteiston toiminnassa havaittu puutteita.

Leningrad-2:n ykkösyksikkö on maailman toinen VVER-1200-reaktorilla varustettu ydinvoimala. Ensimmäinen on vuonna 2016 käynnistetty yksikkö Novovoronezhin ydinvoimalaitoksella Venäjällä.

Samanlainen reaktori tulee myös Suomessa Pyhäjoelle rakennettavaan Hanhikivi 1 -ydinvoimalaan.

Leningradin uuden yksikön käynnistystyöt aloitettiin viime joulukuussa, jolloin reaktoriin ladattiin ensimmäinen erä ydinpolttoainetta. Reaktori käynnistettiin minimiteholle helmikuun alussa.

