”Pietaria suojataan parhaiten ottamalla haltuun osa Suomea”

Eversti (evp) Jukka Ahlbergin mukaan Nato-optiota ei ole olemassa.

Eversti (evp) Jukka Ahlberg kysyy, elääkö Suomi Nato-option harhassa.

– Suomessa pelätään Venäjän reaktiota Nato-jäsenyyteemme. Enemmän pitäisi mielestäni pelätä sen johtopäätöksiä Suomen liittoutumattomuudesta. Niin kauan kuin Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton, se ei ole Venäjälle uhka vaan mahdollisuus, Kauhavan lentosotakoulun entinen johtaja Ahlberg kirjoittaa Pohjalaisen kolumnissaan (alla).

Hän toteaa, että Pietaria ja Kuolan aluetta voidaan suojata parhaiten ottamalla Suomi tai osia siitä haltuun ja kasvattamalla omien strategisesti tärkeiden alueiden puolustusvyöhykettä. Jos Suomi kuuluisi Natoon, ei tällaista mahdollisuutta Jukka Ahlbergin mukaan olisi.

Hänen mielestään Naton jäsenyys on jäänyt taas vaalikeskustelusta, vaikka asiasta pitäisi puhua. Ahlberg muistuttaa Nato-mielipiteiden jakautumisesta. Suomalaisista vain viidesosa kannattaa liittoutumista ja puolet on vastaan. Kannat ovat Ahlbergin mukaan kuitenkin epävarmoja. Siitä kertoo jo sekin, että enemmistö hyväksyisi jäsenyyden, jos presidentti ja hallitus kokisivat sen olevan Suomelle hyväksi.

Jukka Ahlberg nostaa esiin jäsenyyden hyötyjä ja haittoja aktiivisesti arvioivien upseerien kannat.

– Mitä korkeammassa asemassa he ovat, sitä enemmän he kohtaavat työssään tilanteita, missä asia konkretisoituu. Kaikista upseereista 61 prosenttia on liittoutumisen kannalla, kenraaleista ja eversteistä 70 prosenttia.

Suomalaisretoriikassa toistuvaa ”Nato-optiota” ei evp-everstin mukaan ole todellisuudessa olemassa.

– Palovakuutusta ei saa silloin kun talo palaa, hän jatkaa.

Jukka Ahlbergin mukaan Naton turvatakuut ovat taanneet rauhan kaikille puolustusliiton jäsenvaltioille jo 70 vuoden ajan.

– Läheinenkään yhteistyö Naton kanssa, jatkuva yhteinen harjoittelu tai sotilaallisten järjestelmien ja toiminnan yhteensopivuus ei tarkoita yhteistä puolustusta. Naton säännöt ovat yksinkertaiset. Hädän tullen autetaan niitä, jotka ovat liittouman jäseniä, muut pärjätköön omillaan.