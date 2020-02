Pienten asuntojen hinnat nousseet huimasti Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat nousseet pääkaupunkiseudulla suhteellisesti voimakkaimmin Espoossa.

Helsingissä vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat viime vuonna viiden vuoden takaiseen verrattuna 23 prosenttia. Eri asuntotyypeistä kauppamäärät nousivat samalla ajanjaksolla suhteellisesti eniten vanhoissa rivitaloasunnoissa ja vanhoissa omakotitaloissa. Myös vanhoissa kerrostaloasunnoissa kauppamäärät kasvoivat selvästi (+19 %).

Helsingissä vanhojen kerrostaloyksiöiden keskineliöhinnat ovat nousseet viiden vuoden takaisesta peräti 27 prosenttia ja vanhojen kaksioiden 26 prosenttia. Omakotitalojen keskineliöhinnat ovat kasvaneet samalla vertailujaksolla 9 prosenttia ja vanhojen rivitaloasuntojen 9 prosenttia.

– Myös täydennysrakentaminen on viime vuosina tuonut uusia asumisen mahdollisuuksia. Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla on käynnissä runsaasti taloyhtiöiden lisärakentamishankkeita. Näistä iso osa on ullakko- tai lisäkerroksen rakentamista, mutta kiinteistöjä myös puretaan ja uudelleenrakennetaan, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa kertoo.

Hänen mukaansa Helsingissä täydennysrakennetaan myös aivan kantakaupungin ytimessä ja jonkin verran on tehty myös käyttötarkoituksen muutoksia.

– Lisäksi Helsingistä löytyy laajoja täydennysrakentamisen alueita, kuten paljon pinnalla ollut Pasilan alue, minne rakentuu ostoskeskuksen lisäksi runsaasti asuntoja. Tämä on jo nyt muuttanut koko alueen rakennuskantaa- ja ilmettä, Hintsa sanoo.

Vantaalla vilkasta

Vantaalla asuntokauppa kävi vuonna 2019 viiden vuoden takaiseen verrattuna vilkkaana: vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat Vantaalla yhteensä 29 prosenttia.

Vanhojen asuntojen neliöhintoja tarkasteltaessa hinnat ovat viiden vuoden takaiseen verrattuna nousseet Vantaalla voimakkaimmin kerrostaloyksiöissä (+19). Vanhoissa rivitaloasunnoissa neliöhinnat ovat nousseet 8 prosenttia. Maltillisimmin neliöhinnat ovat nousseet viidessä vuodessa vanhoissa omakotitaloissa (+4 %).

– Myös Vantaalla täydennysrakentaminen on monipuolistanut asumisen vaihtoehtoja. Esimerkiksi Vantaan Myyrmäessä asuinkeskukset on perinteisesti haluttu rakentaa junarataan tukeutuen. Ajatus on edelleen ajankohtainen Kehäradan valmistuttua, ja Myyrmäessä ja Martinlaaksossa onkin käynnissä paljon täydennysrakentamishankkeita. Siellä halutaan panostaa erityisesti laadukkaaseen julkiseen ulkotilaan ja kaupunkikeskustamaiseen rakentamiseen kivijalkakauppoineen, Hintsa kertoo.

Espoo voimakkain nousija

Espoo on ollut suhteellisesti asuntokauppamääriltään pääkaupunkiseudun voimakkain nousija, sillä viime vuonna vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat Espoossa viiden vuoden takaiseen verrattuna yhteensä peräti 36 prosenttia.

Kauppamäärät ovat nousseet viiden vuoden takaisesta Espoossa reippaasti varsinkin vanhoissa omakotitalokaupoissa (+63 %). Myös vanhat kerrostaloasunnot (+33 %) ja vanhat rivitaloasunnot (+30 %) ovat menneet Espoossa kaupaksi hyvin.

Neliöhinnat ovat viiden vuoden takaisesta nousseet Espoossa vanhojen kerrostaloyksiöiden (+17 %) ja -kaksioiden (14 %) lisäksi erityisesti juuri vanhoissa omakotitaloissa, missä neliöhinnat nousivat 310 euroa neliöltä (+10 %).

– Espoossakin täydennysrakennetaan. Länsimetron varrella sijaitseville Niittymaalle, Kivenlahteen ja Espoonlahteen on rakennettu ja rakennetaan paljon uusia asuntoja. Lisäksi esimerkiksi Finnoo tulee nousemaan uutena asuinalueena, ja siellä ensimmäiset kerrostalot ovat jo parhaillaan rakenteilla, Hintsa kertoo.

Vanhojen asuntojen kauppamäärät nousivat koko Suomessa tammikuussa vuoden takaisesta yhteensä 2,7 prosenttia. Tarkasteltaessa vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhintoja, hinnat nousivat tammikuussa keskimäärin 3,2 prosenttia eli 92 euroa vuoden takaiseen verrattuna.