Pientalon energiakulutusta voi vähentää korjaamalla

Olemassa olevien talojen energiatehokkuuden parantamisessa on Motivan mukaan valtava potentiaali.

Motiva on avannut Energiatehokas koti -verkkopalvelussaan Korjaaminen-osion, joka keskittyy pientalon energiatehokkuuden parantamiseen.

Olemassa olevan talon energiankulutusta ja energiakustannuksia voidaan Motivan mukaan pienentää merkittävästi jopa ilman isoja rakenteellisia uudistuksia. Mahdollisuudet parantaa energiatehokkuutta keskittyvät lämmitykseen ja ilmanvaihtoon.

Motivan koordinoimassa Energiatehokas koti -hankkeessa on koottu tietoa pientalon teknisten järjestelmien uudistamisesta, korjaamisesta ja säätämisestä.

Sivustolla avatussa Korjaaminen-kokonaisuudessa voi tutustua muun muassa päälämmitysmuodon vaihtamiseen, sähkölämmityksen enrgitehokkuuden parantamiseen, vesikiertoisen lämmönjaon tehostamiseeen tai ilmanvaihdon uudistamiseen.

– Energiatehokas koti -hanke on jo pitkään tuottanut tietoa energiatehokkaasta uudisrakentamisesta. Uudisrakennusten energiatehokuus nykyään onkin jo varsin hyvällä tasolla. Sen sijaan olemassa olevien pientalojen energiatehokkuuden parantamiseen on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Siellä on valtava potentiaali tehostamiselle, kertoo tiedotteessa hankkeen projektipäällikkö Jaakko Ketomäki Motivasta.