Pienpanimo alkoholilaista Ylelle: Tätä olemme odottaneet 20 vuotta

Panimot iloitsevat alkoholilainsäädännön vapauttamisesta.

Maaliskuun alusta voimaan tullut uusi alkoholilaki on otettu ilolla vastaan pienpanimoissa, kertoo Yle.

– Me olemme odottaneet tätä yli 20 vuotta. Tämä on kyllä aivan uskomattoman hieno juttu. Nyt me saamme myydä omia oluitamme aina 12 prosentin vahvuuteen asti tästä mukaan. Se on mennyt ihmisille todella hienosti läpi, tamperelaisen panimoravintola Plevnan panimomestari Sam Viitaniemi kertoo.

Ravintola ei itse myy olutta ulos, mutta tuotteita voi ostaa mukaan baaritiskiltä panimon kassan kautta.

Uuden lain myötä anniskelua saa jatkaa aluehallintovirastolle tehdyllä ilmoituksella aamuneljään. Pirkanmaan Osuuskaupan ravintoloissa jatkoluvat on hankittu tähän mennessä kahdelle ravintolalle.

– Pohdinnassa on vielä muutama jatkoaikalupa. Lisäksi olemme ottaneet maltillisesti käyttöön häppärin eli happy hour -mahdollisuuden.

– Ulosmyyntilupia emme ole hankkineet. Keväällä avatusta Puisto-ravintolasta olutta tai siidereitä voi toki mukaansa ostaa, mutta ne myydään kaupan puolelta, eikä siihen tarvita erillistä ulosmyyntilupaa, Anna Mari Koutroukides Pirkanmaan Osuuskaupasta kertoo Ylelle.