Pienkoneen hurja hätälasku liikenteeseen poliisin videolla

Yhdysvaltain Washingtonin osavaltion poliisi on julkaissut alla näkyvän dramaattisen videon pienkoneen pakkolaskusta vilkkaalle kadulle Parklandissa.

Video on kuvattu poliisiauton kameralla. Siinä näkyy, kuinka lähestyvä kone onnistuu välttämään tietä reunustavat katuvalot ja voimalinjat ja laskeutumaan keskelle kaistaa. Lopulta kone liukuu liikennevaloristeykseen ja pysähtyy. Autoa ajaneen poliisin kerrotaan hidastaneen liikennettä ja ohjanneen autoja sivuun sireeneillään, jotta kone sai tilaa laskeutua.

Poliisin mukaan vaaratilanteesta selvittiin ilman henkilövahinkoja. Onnettomuuden kerrotaan johtuneen pienkoneen polttoainejärjestelmän vikaantumisesta.

Washingtonin osavaltion poliisin Twitter-tilillä kehutaan sekä pilotin että koneen havainneen poliisin toimintaa.

Trooper Thompson’s dash cam video capturing this morning’s events! Great job by the pilot and trooper! pic.twitter.com/7X0uWYJ9fc

— Trooper Johnna Batiste (@wspd1pio) August 1, 2019