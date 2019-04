Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan kokoomus on vaaleissa vaihtoehto niin Sdp:lle kuin PS:llekin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui eduskuntavaalien aattopäivänä pääkaupunkiseudulla kolmessa ostoskeskustilaisuudessa ja myöhemmin Varsinais-Suomessa.

– Pieni ero äänissä voi olla valtava ero Suomen suunnassa. Ainoastaan kokoomus takaa sen, että jatketaan vakaalla, vastuullisella linjalla, Petteri Orpo sanoi Helsingin Kampin Narinkkatorilla.

– Ei ruveta käpertymään sisäänpäin, vaan ollaan avoimia ja kansainvälisiä. Ei ruveta tekemään vastuutonta talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Kokoomus on tässä se maltillinen, turvallinen, uudistava vaihtoehto.

Puheessaan Orpo sanoi tunnelman olevan todella hyvä. Hän kertoi ihmetelleensä perjantai-iltana vaalitentin puutetta, ”kun olisipa vielä kerran päässyt vääntämään Antin (Rinne) kanssa, että mitä siellä Ö-korissa on”. Viittaus tarkoitti Sdp:n vaaliohjelmaa.

– Vaalikentillä meillä on voitontahtoinen porukka nousujohtoisessa kampanjassa. Me olemme selkeä vaihtoehto tällä hetkellä. Me olemme voima, joka pitää huolen, että Suomi pysyy hienona maana, Orpo sanoi.

– Me oleme vaihtoehto, joka pitää huolen siitä että tehdään talouspolitiikkaa, jolla turvataan hyvinvointi. Tämä viesti puree tällä hetkellä! Nyt vain loppuun asti todella paljon töitä. Kaikki on mahdollista! Miljoona ääntä on antamatta,

Moni suomalainen miettii sunnuntaista äänestyspäätöstä tehdessään, ettei ehkä haluaisi sen enempää Antti Rinnettä pääministeriksi kuin perussuomalaistenkaan nousevan valtaan.

Petteri Orpolla on heille viesti.

– Kokoomus on maltillinen vastuullinen voima, joka on vastavoima sekä sosialistiselle populismille että oikeistopopulismille, jotka omalla tavallaan ilmenevät meidän kentällämme. Jos haluaa varmistaa, että Suomen hyvä vire jatkuu ja pääministeri on joku muu (kuin Sdp:n tai perussuomalaisten puheenjohtaja), silloin pitää äänestää kokoomusta, Petteri Orpo toteaa.