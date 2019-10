Pienet asunnot eivät ole helsinkiläinen ilmiö

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksiöiden ja kaksioiden osuus on kasvanut erityisesti muissa suurissa kaupungeissa kuin Helsingissä.

Suurissa kaupungeissa on rakennettu paljon pieniä asuntoja tällä vuosikymmenellä. Pellervon taloustutkimus PTT:n tekemän selvityksen mukaan kehitys ei ole kuitenkaan johtanut merkittäviin kielteisiin seurauksiin esimerkiksi asuinalueiden eriytymisen tai viihtyvyyden kannalta. Pienten asuntojen suuri osuus uudisrakentamisesta ei myöskään ole tyypillisesti helsinkiläinen ilmiö.

– Pienten asuntojen määrän kasvussa on tunnistettavissa mahdollisia ongelmia, mutta ne näyttävät jääneen pieniksi ja olevan osin suhdanneluonteisia, kertoo PTT:n tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen tiedotteessa.

Tällä vuosikymmenellä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa on rakennettu yksiöitä keskimäärin 3 100 vuosittain. Toissa vuonna määrä oli kuitenkin 5 100 ja viime vuonna jo 6 9

Tarkastelussa havaittiin, että yksiöiden suuri suhteellinen määrä on vääristänyt asukkaiden ikäjakaumaa tietyillä alueilla. Kielteisen vaikutuksen pitäisi tutkijoiden mukaan kuitenkin ulottua kortteli- tai kaupunginosatasolle asti, jotta pienasuntovaltaisista kiinteistöistä voisi muodostua laajempi ongelma.

– Näin ollen riski laajemmasta eriytymiskehityksestä koskee alueita, joilla sijaitsee paljon kiinteistöjä, joissa on verrattain suuri pienten asuntojen osuus, Ruuskanen arvioi.

Pienimpien asuntojen osuus on kasvanut 2010-luvulla erityisesti muissa suurissa kaupungeissa kuin Helsingissä. Yksiöiden osuus uusista asunnoista on ollut Tampereella, Turussa ja Oulussa pääkaupunkiseutua suurempi. Näissä kaupungeissa yksiöiden osuus lähti vuoden 2015 jälkeen selkeään kasvuun.

Samalla asuntojen koko on laskenut. Pääkaupunkiseudulla yksiöiden koot ovat vaihdelleet vuosittain, mutta suunta on ollut laskeva. Myös kaksioiden koko on laskenut, mutta ei yhtä voimakkaasti.

Sen sijaan Oulussa, Turussa ja Tampereella yksiöiden koon lasku on ollut voimakasta. Viime vuonna keskimäärin pienimmät kaksiot sijaitsivat Tampereella. Turussa kaksioiden koko laski tarkasteluajanjaksolla yli viisi neliötä.

– Pienistä asunnoista on puhuttu leimallisesti pääkaupunkiseudun ilmiönä, vaikka niiden osuus on noussut eritoten muissa suurissa kaupungeissa, Ruuskanen huomauttaa.

Tutkimusraportin Pienten asuntojen osuus asuntotuotannossa ja vaikutukset asuinalueiden eriytymiseen toteuttivat Pellervon taloustutkimus PTT ja 4FRONT Oy.