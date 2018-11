”Pienellä Suomen saarella helikopterialusta, 9 laituria – ja Venäjän armeija?”

Amerikkalaislehden mukaan harva on vakuuttunut, että Airiston Helmeä tutkitaan talousrikosten vuoksi.

The New York Times on julkaissut jutun Suomessa kohua herättäneestä Airiston Helmi Oy:n tutkinnasta. Jutun mukaan syyskuussa alkanut poliisitutkinta Turun saaristossa on herättänyt Suomessa spekulaatiot siitä, että Airiston Helmen omistamien maa-alueiden todellinen omistaja on Venäjän armeija.

− Saari, Säkkiluoto, kuuluu Pavel Melnikoville, 54-vuotiaalle Pietarista kotoisin olevalle venäläiselle, jonka omistamissa kiinteistöissä on runsaasti turvakameroita, liiketunnistimia ja ”ei läpikulkua” -kylttejä. Saarella on myös yhdeksän laituria, helikopterin laskeutumisalusta, verkolla peitetty uima-allas ja tarpeeksi majoitustilaa – kaikki varusteltu satelliittiantenneilla – majoittaakseen pienen armeijan, jutussa sanotaan.

Suomalaiset viranomaiset ovat jutun mukaan syyttäneet yritystä rahanpesusta ja veropetoksesta.

− Mutta harva on vakuuttunut. Yli 400 poliisia ja armeijan edustajaa hyökkäsi Säkkiluotoon ja 16 muuhun Länsi-Suomessa sijaitsevaan kiinteistöön, jotka on yhdistetty Venäjään. Helikopterit ja valvontalentokone avustivat tehtävissä. Alueen ilmatila suljettiin kaikilta, jotka eivät olleet mukana turvallisuusoperaatiossa.

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev vieraili Suomessa muutama päivä tutkintatapahtumien jälkeen ja kiisti jyrkästi Venäjän yhteydet tutkinnan kohteisiin.

NYT:n mukaan sekä Venäjälle että Suomelle ongelma on nyt uskottavuus.

− Yksi suosittu teoria sosiaalisessa mediassa on, että Suomen puolustuksen ja laivareittien kannalta herkissä paikoissa sijaitsevat omistukset ovat osa Venäjän armeijan tiedustelupalvelujen salaista operaatiota, jutussa sanotaan.

”Olen jo vuosia ajatellut, että siellä tehdään jotakin sotilastoimintaa”

Jutussa on haastateltu Airiston Helmen omistaman kiinteistön naapurissa asuvaa Leo Gastgivaria.

− Olen jo vuosia ajatellut, että siellä tehdään jotakin sotilastoimintaa. Rakennetaan, rakennetaan, rakennetaan, mutta kukaan ei tiedä, miksi, Gastgivar sanoo.

Suomen tiedustelupalvelut ovat pitkään varoittaneet, että Venäjän kansalaisten tekemät kiinteistö- ja maahankinnat voidaan tehdä sotilaallisten tarkoitusperien vuoksi, NYT:n jutussa sanotaan.

− Suomella, joka on kiinteä osa länttä mutta joka on varovainen, ettei suututtaisi Moskovaa, on pitkäaikainen politiikka, jonka mukaan se ei halua aiheuttaa ainakaan julkisesti ongelmia, jotka voisivat aiheuttaa ongelmia suhteessaan Venäjään, jonka kanssa se jakaa 830 mailia pitkän rajan.

− Tämä lähestymistapa on tosin joutunut kuorman alle Venäjän kasvavan uhittelun vuoksi. Suomi, vaikka se ei ole Naton jäsen, otti riskin joutua Venäjän raivon kohteeksi tällä viikolla lähettämällä joukkoja Norjaan USA:n joukkojen oheen ottamaan osaa Trident Juncture -sotaharjoitukseen.

NYT:n mukaan syyskuussa alkanut kohu Airiston Helmestä on herättänyt paineita Suomessa kiristää tiedustelulainsäädäntöä.