”Pian Nato ei ole edes optio”

Kokoomuskaksikon mukaan puolustusliitto Naton jäsenyyden hakeminen on muuttunut kiireelliseksi.

Kansanedustaja Janne Heikkisen (kok.) ja Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajulan mukaan syynä ovat Venäjän presidentin Vladimir Putinin keskiviikkona länsimaille antamat vaatimukset, joissa hän muun muassa vaati kirjallisia vakuuksia siitä, että puolustusliitto Nato ei laajene itään.

Heidän mukaansa vaatimukset korostavat entisestään Suomen Nato-jäsenyyden tarvetta, sillä niillä Moskova yrittää palauttaa etupiirejä Eurooppaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö ovat selväsanaisesti torjuneet Moskovasta esitetyt vaatimukset. Itsenäiset maat ovat vapaita tekemään omia päätöksiään.

– Suomella on itsenäisenä valtiona täysi oikeus ja kaikki syyt paikata turvallisuusvajettansa parhaaksi näkemällään tavalla. Nato-jäsenyys on naapurimaidemme Viron ja Norjan vankin selkänoja ja sitä sen tulisi olla myös meille, toteaa Heikkinen.

Kokoomus on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä vuodesta 2006 lähtien.

– Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisten ratkaisujen perimmäisenä tavoitteena tulee olla Suomen kansallisen itsemääräämisoikeuden säilyttäminen ja Suomen olemassaolon turvaaminen. Se, että ulkopuoliset voimat koettavat vaikuttaa keskusteluumme Nato-jäsenyydestä, on osoitus jäsenyyden välttämättömyydestä, sanoo Pajula.

Suomessa on jääty paikoilleen Nato-keskustelussa ja odottamaan Ruotsin ratkaisua, vaikka Suomi paraikaa näkee Naton turvallisuutta ja vakautta lisäävänä tekijänä Euroopassa.

Heikkisen ja Pajulan mielestä maailmanpolitiikan nopea kehityskulku luo hallitukselle painetta tehdä Naton suhteen päätöksiä, kun järjestön ovia pidetään meille vielä avoimina.

– Suomen hallitus on vakavan tilanteen edessä, kun perinteinen Nato-optio vanhenee käsiin. Päättämättömyyden hinta kallistuu entisestään. Jokainen voi miettiä, millaisen painostuksen alaisina Viro, Latvia ja Liettua olisivat ilman Naton suomaa selkänojaa, muistuttaa Heikkinen.

– Suomen kaltaiselle pienelle maalle on luontevaa hakea tukea itseään suuremmista kokonaisuuksista, kuten Euroopan unionista, YK:sta ja ennen kaikkea Natosta. Meidän on astuttava ovista sisään ennen kuin se on liian myöhäistä. Natoon on liityttävä nyt, vaatii Pajula.