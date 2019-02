Pia Kauma: Vankilasta vapautuvien valvonnan tehostamista jatketaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja pitää uutta lainmuutosta hyvänä rangaistusten kiristämistoimenpiteenä.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma pitää tasavallan presidentin eilen vahvistamaa lainmuutosta törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden vapautuvien vankien valvonnan laajentamisesta toivottuna uudistuksena. Kauma kertoo aiheesta tiedotteessaan.

Tulevaisuudessa tuomitulle tehdään vankeuden alkaessa rangaistusajan suunnitelma, jonka yhteydessä myös arvioidaan systemaattisesti rikollista käyttäytymistä ylläpitäviä tekijöitä ja mahdollisuutta rikoksettomaan elämään.

Ennen vastaavanlainen arviointi on tehty esimerkiksi silloin, kun elinkautisvankien ehdonalaista vapauttamista harkitaan.

– Ehdonalaiseen vapauden valvonnan tehostaminen on tärkeä osa uudistusta. Erityisesti henkilöitä, joiden riski syyllistyä uusiin rikoksiin on korkea, valvontaa on tärkeää tehostaa, Kauma toteaa.

Myös rikoksen uusimiskynnys on kaikista matalimmillaan heti vankilasta vapautumisen jälkeen.

– Yhteiskunnan kokonaishyödyn näkökulmasta vankilasta vapautuvien kaitseminen oikealle tiellä on järkevää. Tilastot tukevat sitä, että entisen vangin paluuta takaisin arkielämään pyritään tukemaan viranomaisten toimesta. Mitä vähemmän vankilakierteeseen ajautuvia henkilöitä syntyy, sen parempi, Kauma toteaa.