Pia Kauma: Pekka Haavisto on turhan optimistinen

Kansanedustaja sanoo, että rajalakeja tulisi muuttaa, koska Suomi voi joutua vastaavaan tilanteeseen kuin Puola.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) katsoo, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ajattelee liian optimistisesti todetessaan, ettei rajalakeja tarvitse muuttaa.

– Se että rajalakien muuttamiselle ”ei juuri nyt olisi välitöntä tarvetta” on optimistista ajattelua. Suomikin voi joutua vastaavan tilanteeseen, Kauma toteaa Twitterissä.

Haavisto sanoo Helsingin Sanomissa, ettei Suomen rajoja koskevia lakeja tarvitse muuttaa Puolan ja Valko-Venäjän tilanteen takia.

– En näe akuuttia lainsäädännön muutostarvetta. Totta kai pitää tarkastella, miten saadaan aikaiseksi sellaisia menettelyjä, joiden avulla voidaan sitten nopeasti toimia rajalla ja tarvittaessa nopeasti palauttaa tulijoita, Haavisto sanoo.

Puolan ja Valko-Venäjän rajalle on viime viikkojen aikana kerääntynyt tuhansia siirtolaisia, ja osa on tullut EU:n alueelle. EU:n mukaan kyseessä on Valko-Venäjän masinoima hybridihyökkäys, jossa tarkoituksena on aiheuttaa kaaosta ja ohjata siirtolaiset Puolaan vastoin Puolan tahtoa.

Kokoomus on ehdottanut, että kansallisen turvallisuuden nimissä turvapaikanhakua voitaisiin rajoittaa ja tilapäisesti estää kokonaan laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Ehdotus edellyttäisi lakimuutosta. Kauman mielestä näin pitää toimia.

– Ihmisten käyttäminen aseena tuskin loppuu tähän. Varautuminen lakeja muuttaen olisi vastuuta turvallisuudesta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) totesi maanantaina, että Suomi on varautunut monin tavoin laajamittaiseen maahantuloon.

– Tämän varautumisen perustana ovat kv-sopimukset ja perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen sekä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten suojeleminen muun muassa tällaiselta hyväksikäytöltä.

Ohisalo sanoo, ettei hybridivaikuttamisen kohteeksi joutuneita ihmisiä pidä rangaista.

