Pia Kauma: Työttömien kyykytys jurppii

Aktiivimallin leikkuri on kansanedustajan mukaan koettu nöyryyttävänä.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman mukaan ”työtöntä lannistavia aktiivimalleja” ei tarvita työllistämiseen.

– Minua niin jurppii se, että kaikenlaisia, teoreettisia kyykytysmalleja suunnitellaan. Mutta ei kysytä niiltä, jotka oikeasti haluavat saada sen työpaikan, Kauma toteaa tviitissään.

Hallitus on kertonut purkavansa aktiivimallin vuodenvaihteessa. Kauma on jakanut Twitterissä Iltalehdessä julkaistun bloginsa aiheesta.

– Olen jo aiemminkin todennut, että en jää kaipaamaan sitä. Mallin tarkoitus oli hyvä, mutta toteutus huono. Aktiivimallin tavoitehan oli, että työtön työllistyisi mahdollisimman nopeasti eikä masentuisi kotiinsa, Kauma kirjoittaa.

Aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa vajaalla viidellä prosentilla, jos työtön ei tee tarkastelujaksolla töitä vähintään 18 tuntia, ansaitse yritystoiminnalla noin 250 euroa tai osallistu viiden päivän ajan työllistämistä edistäviin palveluihin.

Työttömyysturvan leikkaus on Kauman mukaan koettu nöyryyttävänä.

– Liian suppea näkemys siitä, mitkä toimet ovat hyväksyttäviä aktiivisuustoimia on ohjannut työttömän vain tekemään aktiivisuuden ehdot täyttäviä temppuja, muttei hakemaan työtä määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti, hän toteaa.

– Potkuista tai yt-neuvotteluista jo valmiiksi alamaissa oleva työtön ei tarvitse lisää maahan polkemista ja mitätöintiä, vaan kädenojennusta ja kannustinta.

Kauman mukaan arviot aktiivimallin työllisyysvaikutuksista liikkuvat muutamassa tuhannessa henkilössä.

– Vaikka työttömien joukossa on aina niitä, joiden tavoite ei syystä tai toisesta ole työllistyä, malleja ei voi suunnitella siitä lähtökohdasta, että ihminen on aina laiska. Yleisohjeena tulee pitää, että emme tarvitse mitään teoreettisia, norsunluutorneissa suunniteltuja akateemisia malleja, vaan käytännönläheisiä toimia. Sellaisia joiden suunnittelussa on kuultu niitä, joilla on aito halu päästä pian takaisin töihin, Kauma kirjoittaa.

Kokoomusedustaja vaatii panostuksia henkilökohtaisiin työllistämispalveluihin.

– Meidän pitääkin nyt tehdä Suomelle soveltuva palvelumalli, jossa jokainen työtön saa heti oman tukihenkilön, jonka kanssa hän käy säännöllisesti läpi oman työnhakutilanteensa. Ensimmäinen keskustelu pitää käydä jo samalla viikolla työttömäksi jäämisestä, Kauma esittää.

– Paras työllistämismalli on sellainen, jossa on sopivasti kannustavia ja patistavia elementtejä. Niin kuin muissa Pohjoismaissa jo on.

