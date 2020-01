Pia Kauma: Turvapaikan tarve on eri asia kuin halu nostaa elintasoa

Kokoomusedustaja kysyy, mitä järkeä on koko turvapaikkajärjestelmässä, jos sitä ei noudateta.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman mukaan turvapaikan hakeminen perustuu kansainvälisen suojelun tarpeeseen.

Pia Kauma viittaa Twitterissä tästä löytyvään Verkkouutisten juttuun vihreiden entisen puheenjohtajan ja pitkäaikaisen kansanedustajan Osmo Soininvaaran näkemyksestä, jonka mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet tulisi ennemmin ottaa töihin kuin lähettää pois maasta.

Hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan, että kielteisen turvapaikkapäätöksen vastaanottaneet voisivat saada nykyistä joustavammin oleskeluluvan työn perusteella. Aihetta käsitellään sisäministeriössä, jota johtaa vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo.

Sisäministeriön kantana on ollut, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voidaan käännyttää tai karkottaa maasta. Maahanmuuttoviraston sivuilla on ohjeistettu, että ”jos olet hakenut oleskelulupaa ja saanut hakemukseesi kielteisen päätöksen, sinun tulee poistua Suomesta”.

Pia Kauman mukaan työhön perustuvat oleskeluluvat ovat ristiriidassa nykyisen järjestelmän kanssa. Työperäisten oleskelulupien helpottaminen työlupien perusteella vaatisi lakimuutoksia, eikä hallitus ole sopinut sellaisista.

– Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille ei voi luoda ohituskaistaa työpaikkoihin. Mitä järkeä on koko turvapaikkajärjestelmässä, jos sitä ei noudateta? Pia Kauma kysyy.

– Kv suojelun tarve on eri asia kuin se, että haluaa nostaa elintasoa. Eri prosesseille on perustelunsa.

