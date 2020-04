Pia Kauma: Sulun haitat voivat nousta hyötyjä suuremmiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan koronaviruksen kanssa joudutaan elämään vielä pitkään.

Kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mukaan liikkumis- ja muiden rajoitusten asteittainen purku on pian väistämättä edessä.

– Muuten käy niin, että sulun haitat ovat hyötyjä suuremmat. Riskiryhmien suojeleminen on tässä hyvin oleellista. Toistaiseksi Suomi on selvinnyt tautitilanteesta kohtuullisen hyvin. Ja jos jokin hyvä uutinen tässä on, niin se, että lapset eivät juurikaan levitä koronavirusta. Tämän osoittavat jäljitystiedot Alankomaista ja Australiasta, Kauma kirjoittaa Facebookissa.

Hän viittaa tuoreisiin selvityksiin, joiden mukaan tartunnat eivät juurikaan leviä oppilaiden välillä tai oppilaista opettajiin. Alankomaissa tehdyssä tutkimuksessa oli selvitetty yli 700 kontaktia, joista noin kahdeksan prosenttia oli johtanut uuteen tartuntaan.

Helsingin Sanomien mukaan yksikään tartunta ei ollut siirtynyt alle 18-vuotiaalta henkilöltä.

Pia Kauma huomauttaa, ettei koronavirus ole nykykäsityksen valossa katoamassa lähiaikoina minnekään.

– Mitä enemmän olen lukenut asiantuntijoiden kirjoituksia, sitä selvemmältä näyttää, että joudumme todennäköisesti elämään vielä aika pitkään koronaviruksen kanssa. Rokote voi tulla pian tai siihen voi mennä kuukausia ja jopa vuosia, Kauma toteaa.

