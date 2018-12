Pia Kauma: Populistien nousu syntyi maahanmuutosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan politiikka on epäonnistunut useassa maassa.

Kokoomuksen ryhmäpuhuja Pia Kauma puhui eduskunnan debatissa, kun täysistunnossa oli ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä. Hänen mukaansa populistipuolueiden nousu merkittäviin asemiin monissa maissa johtuu keskeisesti maahanmuuttopolitiikan epäonnistumisesta.

– Näin on tapahtunut muun muassa Italiassa, Ruotsissa – loppujen lopuksi Brexitissäkin on kysymys hyvin pitkälti siitä, Pia Kauma sanoi.

– Tässä mielessä pääministerin esittämä Itävallan joustava malli on hyvin kiinnostava, koska tähän mennessähän Euroopan unionissa on eri yhteyksissä ollut keskustelua esimerkiksi yksittäisten maahantulopisteiden sijoittamisesta eri maihin. Mutta ongelma on ollut, ettei ole löytynyt halukkaita maita.

Toinen kysymys hänen mukaansa on, että tiettyjen maiden turvapaikanhakijoita on ollut hyvin vaikea palauttaa, koska maat eivät ole ottaneet heitä vastaan.

– Meillä Suomessa kysymys on lähinnä irakilaisista.

Kauma kysyi pääministeriltä, onko yhteisistä palautussopimuksista keskusteltu EU:ssa.

Turbulentti ja

tärkeä vaihe

Ryhmäpuheessaan Pia Kauma sanoi Suomesta tulevan Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaa tärkeässä ja turbulentissa vaiheessa juuri Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.

– Italiassa kahdesta populistipuolueesta koottu hallitus on uhmannut Euroopan komissiota lupaamalla kansalle kantokykyyn nähden ylisuuria taloudellisia etuja ja tekemällä budjetin, joka ei vastaa yhdessä sovittuja sääntöjä. Ranskassa polttoaineiden hinnankorotuksista liikkeelle lähteneet keltaliivien mielenosoitukset ovat paisuneet koko maata ravistuttavaksi väkivaltaiseksi liikkeeksi, Pia Kauma sanoi.

Saksassa pitkäaikaisen valta vaihtuu, kun liittokansleri Angela Merkel tulee siirtämään vallan seuraajalleen. Ja puhumattakaan mitä tapahtuu Britanniassa, kun pääministeri Theresa May lopulta, ja mahdollisesti tammikuun lopulla tuo EU:n kanssa neuvotellun sopimuksen parlamentin äänestettäväksi. Listaan voisi lisätä vielä ainakin Puolan ja Unkarin, jossa oikeusvaltion ja vallan kolmijaon perusteita on rikottu.

Kansanedustajan mukaan Suomen tulee tulevana puheenjohtajamaana ja jo sitä ennen painottaa yhteistä arvoperustaa, jonka turvaamiseksi Euroopan unioni on luotu.

– Tähän kuuluvat ihmis- ja perusoikeudet sekä sitoutuminen vapaan ja demokraattisen oikeusvaltion ihanteisiin.

– Euroopan unioni onkin Suomelle tärkeä nimenomaan kokonaisturvallisuutemme näkökulmasta. EU:sta pois hakeutuva Britannia on ollut Euroopan unionin suurin puolustusmahti, joten jos ja kun Brexit toteutuu, jää unioniin toki ydinasevaltio Ranska, jolla on muun muassa vahva puolustusteollisuus.

Pia Kauma totesi Italiaan tulleen viimeisen neljän vuoden aikana puoli miljoonaa maahantulijaa. Monet italialaiset ovat hänen mukaansa kokeneet, että muu Eurooppa on jättänyt Italian yksin selviytymään tilanteesta.

– Maahanmuuton kysymys on ratkaistava, sillä asia ei poistu päiväjärjestyksestä.