Pia Kauma: Pakottaminen avioliittoon on kriminalisoitava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan hallituksen esitysluonnos on puutteellinen.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) sanoo olevansa pettynyt oikeusministeriön viime viikolla lausuntokierrokselle lähettämään pakkoavioliittojen kumoamista koskevaan esitysluonnokseen.

Esitysluonnoksen mukaan pakkoavioliiton kumoaminen mahdollistettaisiin tavalla, jonka oikeusvaikutukset vastaisivat pitkälti avioeron oikeusvaikutuksia. Esitysluonnos ei sisällä ehdotusta pakkoavioliittojen kriminalisoimiseksi. Kauman mukaan esitysluonnos on oikeansuuntainen, mutta jättää työn naisten oikeuksien edistämisen osalta puolitiehen.

− Pakottaminen avioliittoon on kriminalisoitava ja pakkoavioliiton purkaminen ilman odotusaikaa mahdollistettava. Hallituksen esitysluonnos ei valitettavasti tee kumpaakaan, Pia Kauma sanoo tiedotteessaan.

− Esitetty kumoamismalli taas on nykytilaa parempi, mutta se jättää silti uhrin harteille normaalia avioerotilannetta vastaavan kuuden kuukauden odotusajan ennen kuin pakkoavioliiton saa puretuksi. Tämä on kohtuutonta. Pakkoavioliitto on voitava purkaa ilman odotusaikaa mitätöimällä, hän jatkaa.

Kauma huomauttaa, että avioliittoon pakottaminen on jo kriminalisoitu monessa Euroopan maassa kuten Norjassa, Tanskassa ja Saksassa.

Eduskunta käsitteli viime viikolla kansalaisaloitteen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämisestä ja päätti edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi nykyistä selkeämmin. Kauman mukaan samoihin välttämättömiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä pakkoavioliittoihin liittyvän lainsäädännön kohdalla.

Kauman mukaan tyttöjen silpominen ja pakkoavioliitot ovat esimerkkejä maahanmuuton myötä Suomeen juurtuneista toimintatavoista, joita ei tule hyväksyä.

− Esimerkiksi pääkaupunkiseudun lastensuojelussa on ollut tapauksia, joissa tyttö on itse hakeutunut lastensuojelun asiakkaaksi peläten pakkoavioliittoa. Tästä huolimatta on saattanut käydä niin, että tyttö päästään kuitenkin naittamaan perheen lomamatkan aikana. Avioliittoon pakottamisen ohella lomasesonkeihin liittyy aiheellinen huoli, että leikkaamattomia tyttöjä viedään vanhempien lähtömäihin silvottaviksi, Kauma sanoo.