Pia Kauma: Maahanmuutto tuo Suomeen naista alistavia käytäntöjä

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä.

– Maahanmuuton lisääntyminen tuo Suomeen naista alistavia käytäntöjä. Niille ei saa antaa yhtään elintilaa. Kaikkinainen kieltäminen tai peittäminen on tuomittavaa, Pia Kauma toteaa Twitterissä.

Kokoomuksen kansanedustaja Kauma on jakanut tästä löytyvän kokoomusnaisten sivuilla julkaistun kirjoituksensa. Hän puolustaa siinä lakeja sekä naisten sukuelinten silpomisen että pakkoavioliittojen kieltämiseksi.

– Emme saa ajautua tilanteeseen, jossa me hiljaisesti hyväksymme naisia julmasti alistavat käytännöt sen takia, että niitä pidetään vahvasti kulttuurisidonnaisina, että niitä on vaikea tunnistaa tai että rikoksista on vaikea saada näyttöä. Asioista pitää puhua niiden oikeilla nimillä ja sanoa, että tämä ei meille käy, Pia Kauma toteaa.

Hän muistuttaa Suomen olevan ainoa Pohjoismaa, jossa naisten sukuelinten silpomista ei ole kielletty erillislailla.

– Tällä hetkellä Suomessa on arvioitu olevan noin 10 000 tyttöä ja naista, jotka on silvottu, ja ehkä jopa noin 3 000 tyttöä, joiden on arvioitu olevan vaarassa joutua silvotuksi. Silpominen on jo tälläkin hetkellä törkeän pahoinpitelyn tai pahoinpitelyn tunnusmerkit täyttävä rikos, mutta siitä huolimatta meillä ei ole vielä oikeustapauksia asiasta.

Keskeisin syy on Kauman mukaan se, että maahanmuuttajayhteisöissä nuoria tyttöjä saatetaan edelleen lähettää silvottaviksi lähtömaihinsa tai operaatio saatetaan tehdä uudessa kotimaassa, vaikka se olisi laiton.

– Näistä on usein haasteellista saada näyttöä, joka taas olisi edellytys tuomion antamiseen.

Myös ulkomailla tehtävät silpomiset kattava erillislaki olisi Kauman mukaan jo yksistään viesti siitä, ettei Suomessa hyväksytä tällaista. Hänen mukaansa jo pelkästään Turun yliopistollisessa keskussairaalassa tavataan viikoittain ympärileikattuja synnyttäjiä.

– Toinen naisia alistava käytäntö, joka pitää kitkeä pois jo alkuvaiheessa, on pakkoavioliitot, jotka nekin alkavat olla todellisuutta Suomessa. Pelkästään puolen vuoden seurantajakson aikana Suomessa on havaittu pakkoavioliittoon liittyvän ihmiskaupan uhreja 12 henkilöä, Pia Kauma sanoo.

Hän jatkaa, että tutkimusten ja järjestöissä työskentelevien mukaan esiin tulevat tapaukset ovat vain jäävuoren huippu.

– Pakkoavioliitoille ei tule osoittaa minkäänlaista ymmärrystä. On hälyttävää, että Suomessa on rakenteita, jotka voivat siihen johtaa. Esimerkiksi kunniaväkivallan pelko, alhainen yhteiskunnallinen asema, suvun tai yhteisön painostus, väkivalta tai sen uhka sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti riippuvainen asema ovat kaikki asioita, jotka voivat altistaa henkilön pakkoavioliitolle. Pahimmillaan kyse on ihmiskaupasta, jossa naiset nähdään välinearvona esimerkiksi oleskeluluvan saamiselle, Pia Kauma listaa.

Hän kertoo odottavansa mielenkiinnolla, minkä kannan oikeusministeriö lopulta ottaa silpomiseen ja pakkoavioliittoihin.

– Näitä molempiahan on myös vähätelty sillä perusteella, että erillislait eivät välttämättä vähentäisi ihmisoikeusrikkomusta käytännön tasolla, koska näytön puuttuessa tuomioita ei pystyttäisi antamaan. Kriitikoilta voisi kyllä samalla kysyä, miksi mitään lakeja sitten säädetään. Näytön hankkiminen on myös monissa muissa rikoksissa usein hyvin hankalaa.

Maahanmuuton lisääntyminen tuo Suomeen naista alistavia käytäntöjä. Niille ei saa antaa yhtään elintilaa. Kaikkinainen kieltäminen tai peittäminen on tuomittavaa. https://t.co/dJxgSjCFPB — Pia Kauma (@PiaKauma) October 8, 2019