Pia Kauma: Länsimetron rinnalle tarvitaan uusia yhteyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan HSL on reagoinut tähän mennessä havaittuihin ongelmiin hitaasti.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Helsingin seudun liikenteen nykyisestä monopolista. Hän huomauttaa, että Länsimetro on pidentänyt monien pääkaupunkiseudulla asuvien matka-aikoja.

– Kun Länsimetro aloitti liikennöinnin syksyllä 2017, useat suorat bussivuorot Espoosta Helsingin Kamppiin lakkautettiin. Esimerkiksi Latokasken alueelta liikkuminen vaikeutui ja matka kaksinkertaistui noin puolesta tunnista 60–70 minuuttiin. Saavutettavuus Helsingin keskustaan on samaa luokkaa kuin Hämeenlinnasta tai Lahdesta, Kauma toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa HSL on reagoinut havaittuihin ongelmiin hitaasti. Osa vaikeuksista on saatu ratkaistua, sillä esimerkiksi Espoonlahden ja Kampin välille on tiedossa suoria bussivuoroja lokakuun loppupuolelta alkaen. Kauman mukaan muutokset ovat silti olleet pääosin riittämättömiä.

– Uudenaikainen kutsuperusteinen MAAS-palvelu voisi olla ainakin osittainen ratkaisu alueilla, jonne tarvitaan yhteysliikennettä vain osaksi päivää. Ongelma on, että palveluntarjoajista on ollut pulaa.

– Jos HSL ei kykene ratkaisuja tekemään, on yksi ratkaisu se, että Länsimetroa ja liityntäliikennettä täydentävä suora bussiliikenne kilpailutetaan HSL:n ulkopuolella suoraan Espoon toimesta, mikä edellyttäisi nykyiseen lakiin muutoksia.

– Nyt tulisi pikaisesti selvittää, millaisia muutoksia toimintatapoihin, käytäntöihin ja tarvittaessa myös lakiin tulisi tehdä, jotta kunnat voisivat järjestää joukkoliikenteensä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, Kauma sanoo.