Pia Kauma: EU-puheenjohtajana Suomen puhuttava oikeusvaltiosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja odottaa jämäkkyyttä ja tavoitteellisuutta Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelta.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma peräänkuuluttaa konkreettisia tavoitteita, kuten oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, Suomen 1.7.2019 alkavalta EU-puheenjohtajuuskaudelta.

Hallitus esitti tänään keskiviikkona puheenjohtajuusohjelmansa. Ohjelma määrittelee tulevan puolivuotiskauden suuntalinjat ja tavoitteet.

– Suomi puheenjohtajamaana tulee edustamaan tietenkin kaikkia EU-maita, mutta samalla puheenjohtajuus on Suomelle mahdollisuus tuoda esiin meille itsellemme tärkeitä asioita.

– Esimerkiksi Bulgaria omalla puheenjohtajuuskaudellaan vuosi sitten puhui EU:n laajentumisesta Länsi-Balkanille. Puheenjohtajuutensa tällä viikolla päättävä Romania puolestaan on korostanut muun muassa koheesiorahojen tärkeyttä EU:n reunavaltioille, Kauma toteaa tiedotteessa.

Kauma on tällä kaudella suuren valiokunnan varajäsen. Hän on aiemmin ollut suuren valiokunnan varsinainen jäsen. Kauma osallistui tällä viikolla EU:n jäsenmaiden kansallisten parlamenttien EU-valiokuntien konferenssiin Romaniassa.

– Meille suomalaiselle ominaista on tietty jämäkkyys ja että siitä pidetään kiinni, mitä on luvattu. Tämä tarkoittaa, että kaikki EU-maat noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä, oli sitten kyse talouskurista, ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin sitoutumisesta tai oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta.

Esimerkiksi talouden osalta Suomi on ollut jo pitkään johdonmukainen sen suhteen, että jokainen jäsenvaltio vastaa pääasiassa vain itse omista veloistaan ja että yhteisvastuuta muiden taloudesta ei laajenneta.

Kauman mukaan Suomelle sopisi hyvin esimerkiksi se, että oikeusvaltioperiaatteen noudattamatta jättämisestä olisi seurauksia myös EU-rahoitukselle.

Rahoituksen kytkeminen oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen on ollut kokoomuksen linja jo pitkään.

Vuonna 2013 Kataisen hallituksen ulkoministeri Tuomioja lähetti kirjeen komissiolle, jossa esitettiin tarve luoda mekanismi turvaamaan EU:n perusarvojen kunnioittaminen jäsenvaltioissa. Myös viime vaalikaudella kokoomuksen ministerit edistivät aktiivisesti EU-rahoituksen saamisen sitomista oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

– Listalla on useita tärkeitä asioita, mutta yksi keskeinen tavoite on yhtenäinen linjaus myös turvapaikkapolitiikalle. Erityisesti hallitsematon maahanmuutto on yksi syy populismin nousulle, oikeusvaltioperiaatteiden horjuttamiselle ja jopa Britannian eroamiselle Euroopan unionista, Kauma toteaa.

Kun ilmastonmuutoksen myötä osassa Afrikkaa elinolosuhteet tulevina vuosikymmeninä heikkenevät merkittävästi, muuttoliikkeen koordinointi EU:n rajoille ja sieltä eteenpäin on Kauman mukaan entistä tärkeämpää.

Tällä kaikella on vaikutusta myös työmarkkinoihin, harmaaseen talouteen ja turvallisuuteen meille kaikille aivan jokaisessa EU-maassa.

– On parempi toimia ennakoivasti. Asiat eivät voi vain lillua eteenpäin hallitsemattomaan tilaan, vaan nyt tarvitaan konkreettisia toimia.