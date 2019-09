Pia Kauma: Emme hyväksy omaisuuden sosialisoimista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Anna Kontulan esittämä omaisuuskatto saa täystyrmäyksen.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) tyrmää vasemmistoliiton kansandustaja Anna Kontulan ajatuksen omaisuuskatosta. Kontulan mukaan kapitalismi on tullut tiensä päähän ja maapallon varallisuus tulisi jakaa uudelleen.

– Ei siitä ainakaan mitään haittaa olisi. En usko, että se yksin ratkaisisi kauhean paljon, mutta voisihan se olla hyvä alku, Kontula sanoi haastattelussa.

Pia Kauma on omaisuuskaton hyvyydestä eri mieltä.

– Voi hyvä ihme!! Jos mietit, mitä eroa on eri puolueilla, niin tässä siitä on yksi esimerkki. Me kokoomuksessa emme hyväksy ihmisen omaisuuden sosialisoimista, Pia Kauma arvioi ehdotusta Facebookissa.

Kaikilla pitää Kauman mukaan olla mahdollisuus kokeilla, mihin rahkeet riittävät.

– Ja toteuttaa omia unelmiaan ilman, että heti syyllistetään siitä tai halutaan viedä yli puolet verottajalle. Ei näin!