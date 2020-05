Pia Kauma: Eikö SAK näe tässä ristiriitaa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ay-liike saa edelleen verovapaita osinkoja, kansanedustaja toteaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ihmettelee SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukorannan ulostuloa yritystukien kohdentumisesta.

Kauma viittaa Twitterissä Kaukorannan esittämään näkemykseen hallituksen torstaina esittelemästä uudesta verotuesta. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi torstaiaamuna tiedotustilaisuudessa tuen kohdistuvan toimialasta riippumatta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut kriisin vuoksi merkittävästi. Kustannustuella on määrä korvata esimerkiksi palkka- ja vuokrakuluja.

Kaukoranta totesi torstainaamuna uuden kustannustuen herättävän epäilyksiä ja arvioi, että yritystuet kohdistetaan ”väärin päin”.

– Tällainen yritystuki kannattaa vain, jos se on riittävä ja välttämätön ehto työpaikkojen pelastumiselle ja jos tukisumma on järkevässä suhteessa pelastettujen työpaikkojen määrään. Kaipaisin tästä vaikutusarviota, Kaukoranta totesi Twitterissä.

– Kriisin pitkittyessä tuntuisi järkevältä siirtää tukien painopistettä säilyttävistä kriisituista kohti liiketoimintaa uudistavia kehittämistukia. Nyt tämä meni väärin päin: kriisin pitkittyessä Business Finland tukia ajetaan alas ja korvataan säilyttävillä tuilla.

Kauma huomauttaa, että Suomessa ay-liikkeellä sijoitustoiminta on verovapaata. Koronakriisin aikana ammattiyhdistysliike on kuitannut Kojamon kautta kymmeniä miljoonia euroja verovapaita osinkoja. Esimerkiksi Teollisuusliiton osuus on 8,8 miljoonaa euroa, OAJ:n 5,1 miljoonaa euroa, JHL:n 4,4 miljoonaa euroa ja Rakennusliiton 4,4 miljoonaa euroa.

– SAK kuuluu niihin, jotka saavat edelleen verovapaita osinkoja. Ettekö näe tässä mitään ristiriitaa?, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) kysyy.

– Muut osallistuvat koronatalkoisiin, mutta te jatkatte kuten ennenkin?

