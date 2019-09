Pia Kauma: Asumistuki voi valua piilotetuksi yritystueksi

Kansanedustaja hämmästelee työtätekevien ihmisten työntämistä sosiaaliturvan piiriin.

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman mukaan valtionyhtiöiden tulisi näyttää toiminnallaan esimerkkiä myös muulle yrityskentälle. Aihe on noussut viime aikoina esiin erityisesti Postin työehtosopimuksia koskevassa riidassa.

– Ylimmän johdon tulee näyttää esimerkkiä eikä istua jossain norsunluutornissa. Hankala markkinatilanne ei ole voinut tulla yllätyksenä yhtiön hallitukselle. Se, että toimitusjohtaja omaehtoisesti päätti lopulta luopua kahden kuukauden palkasta, tuli liian myöhään eikä lämmitä yhtään työntekijöiden palkkapussissa, Pia Kauma kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Kansanedustaja pitää työehtosopimuksilla kikkailun vaikutuksia kohtuuttomina tavallisille työntekijöille.

– Jos palkka on 2200 euroa kuukaudessa ja siitä leikataan 30–50 prosenttia voi jo miettiä, milläs sitten eletään. Ei ole mitään järkeä ajaa jo valmiiksi pienipalkkaiset ihmiset sosiaaliluukulle. Puuttuva rahahan on silloin pakko löytää veronmaksajien rahoista muualta, kuten toimeentulotuesta ja asumistuesta, Pia Kauma sanoo.

– Asumistukien määrä on kasvanut rajusti viime vuosina. Se ylitti viime vuonna jo kahden miljardin euron rajan. Tuen saajista jo 35 prosentilla oli työtuloja, joten kysymys kuuluu, kuinkahan paljon heissä on niitä, jotka on jo aiemmin siirretty näiden halvempien työehtosopimusten piiriin. Missä vaiheessa voimme sanoa, että asumistuki on jo piilotettua yritystukea?

Pia Kauma huomauttaa, että vastaavat ongelmat ulottuvat myös esimerkiksi vanhusten hoitohenkilökunnan palkkoihin.

– Eri paikoissa ihmetellään, miksi hoitajia ei löydy ja vakansseja jää täyttämättä. No aivan varmasti jää, koska niillä palkoilla on hyvin vaikea elää etenkään pääkaupunkiseudulla. Me koulutamme hoiva-alalle kymmeniätuhansia ihmisiä, jotka jonkin aikaa siellä toimittuaan siirtyvät muihin tehtäviin, Kauma sanoo.

Hänen mukaansa poliitikoilla on vastuu puuttua työmarkkinakysymyksiin silloin, jos oikean ja väärän välinen raja näyttää muuten unohtuvan. Käytännön ratkaisut olisi omistajaohjauksessa jätettävä silti yrityksen hallitukselle ja toimivalle johdolle.

– Suomalaisessa yhteiskunnassa on jo pitkään ollut ahkeruuden ja työteliäisyyden arvostamisen perinne. Työtätekevien ihmisten työntäminen sosiaalituen piiriin samaan aikaan kuin itse istuu herkkuja notkuvissa pöydissä on nujertamista, jota minä en hyväksy.