PeViltä tiukkoja eväitä hallitukselle elpymissuunnitelmasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valiokunnan mukaan järjestely ei välttämättä kaikilta osin ole EU:n oikeuden mukainen.

Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon valtioneuvoston selvityksestä ehdotuksista EU:n elpymissuunnitelmaksi, jonka tavoitteena on tukea koronaviruksen jälkeistä talouksien uudelleen käynnistämistä ja Euroopan elpymistä. Järjestely sisältää myös EU:n 750 miljardin euron lainanottovaltuus.

Valiokunnan mielestä komission ehdotukset edustavat laadullisesti ja rahoituksen määrän osalta uudenlaista elementtiä unionin toiminnassa.

– Valtioneuvoston on syytä varmistua, että sääntelylle on asianmukainen oikeusperusta EU-oikeudessa.

Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että Suomen vastuuta ja sen toteutumisen riskiä on mahdoton arvioida, koska se pitkän kestoajanvuoksi koostuu useista tulevaisuuteen sijoittuvista epävarmoista tapahtumista. Valiokunta on korostanut, että Suomen valtion vastuun yläraja on määriteltävä tarkasti.

Valiokunnan mielestä Suomen valtaa päättää budjetistaan tulee suojata mahdollisimman tehokkaasti.

– Suomen vastuut eivät saa kasvaa ainakaan tavalla, joka voisi vaarantaa budjettisuvereniteetin tai valtion perustuslaillisten velvoitteiden toteutuminen.

Valiokunta on valtioneuvoston kanssa samaa mieltä siitä, että elpymisvälineeseen tulee tehdä keskeisiä muutoksia.

– Valtioneuvoston ei tule sitoutua edistämään tai hyväksymään unionin nyt ehdotettua lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisista tukivälineistä, valiokunta evästää.

Valtioneuvoston kirjelmän mukaan päätösten legitimiteetin kannalta laaja kansalaishyväksyntä on tarpeellista. Valiokunta korostaa, että demokraattisen legitimiteetin varmistaminen on tärkeää, kun päätetään jatkossa tukivälineen toimeenpanosta.

Ehdotuksen mahdollinen lopullinen hyväksyminen saattaa vaatia joiltain osin perustuslain edellyttämän kahden kolmasosan määräenemmistöä.

Valiokunta edellyttää, että jatkossa valtioneuvoston selvityksissä arvioidaan taloudellisia vastuita ja riskejä

kokonaisvaltaisesti huomioiden myös jo päätetyt ja lähiaikoina ennakoitavat, päätettäväksi tulevat

asiat.

Perustuslakivaliokunta huomauttaa myös valtioneuvoston 4. kesäkuuta antamasta E-kirjelmästä, johon sisältyi sisällöllisesti ja ajallisesti laaja vaiteliaisuuspyyntö. Valiokunnan mielestä vaiteliaisuuspyyntö on erityisesti asian merkitys huomioiden laajuudeltaan ja kestoltaan perustuslain kannalta ongelmallinen.