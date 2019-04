Petteri Orpon ja Antti Rinteen kuuma yhteenotto – ”mitkä lupaukset roskiin?”

Kokoomuksen ja Sdp:n johtajat väittelivät talouslinjasta.

Ylen suuri vaalikeskustelu torstai-iltana alkoi kuumissa merkeissä. Alkuminuuteilla puhuttiin seuraavan hallituksen muodostamisesta.

– Jos hallitusohjelmaa lähdetään rakentamaan, niin meille on erittäin tärkeää se, että sen talous-, työllisyys- ja veropolitiikan linja on vastuullinen. Sillä tavalla, että velkaantuminen pidetään kurissa, ettemme uudestaan päästä velkaantumista lähtemään käsistä, niin kuin se lähti muutamia vuosia sitten, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

– Se saatiin kuriin. Olen ylpeä siitä. Mutta se mitä katson kollega Antin (Sdp:n Antti Rinne) vaalilupauksia ja veropoliittista ohjelmaa, joka tappaisi talouskasvun ja työllisyyden, niin kyllä siinä kova työ on saada näitä kahta yhdistymään, Orpo jatkoi.

Juontaja kysyi Orpolta, missä Sdp:n pitäisi ikään kuin joustaa.

– No, minusta tämän viikon iso juttu on ollut se, että on selvinnyt, että demarien vaalilupauksissa joita on 1-3 miljardia onkin 1-3 koria. Ilmeisesti on ensimmäinen kori joka aiotaan toteuttaa, toinen joka ehkä toteutetaan ja ilmeisesti kolmas on kori Ö. Jos Antti haluat, kerro toki lisää – mitkä vaalilupaukset olet jo pistänyt roskiin?, Orpo sanoi.

– Kyllä tämä on se isoin kysymys – pitää löytyä vastuullinen talous- ja työllisyyspolitiikan linja.

Sdp:n Antti Rinne vastasi, että ”Petteri, mä sanon sulle, että meillä on iso arvoero”.

– Sä olet valmis rikkaiden verotusta keventämään. Me ollaan valmiita laittamaan vanhusten asiat, ikäihmisten asiat kuntoon. (Orpo: ”Missä korissa ne ovat?”) …ihmisten toimeentuloa halutaan parantaa, myös opiskelijoiden ja lapsiperheiden. Tämä on iso arvovalinta. Teidän arvot on tosi kovat, Antti Rinne sanoi Petteri Orpolle.

– Te haluatte näitä rikkaita suosia tässä yhteiskunnassa. Me halutaan auttaa suomalaisia pysymään kaikki mukana. Nyt on muutoksen aika. Eriarvoisuuskehitys pitää pysäyttää, Rinne jatkoi.

– Tämä, Antti, ei pidä paikkaansa, Orpo totesi.

– Kyllä se pitää paikkansa, Rinne totesi kovaan ääneen.

Orpo pääsi puhumaan:

– Tällä hallituskaudella olemme saaneet aikaan 140 000 uutta työpaikkaa. (Antti Rinne: ”Petteri, te olette tällä vaalikaudella…) Se on parasta tasa-arvotyötä (Juha Sipilä: ”Kyllä!”), parasta työtä sille että voimme auttaa ihmisiä, voimme pitää heikoimmista huolta. Voimme huolehtia vanhusten palveluista, lasten palveluista, pitää tämä maa niin hienona kuin se on nyt, Petteri Orpo sanoi.

– Petteri hyvä. Te olette tällä vaalikaudella leikanneet kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä, eläkeläisiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, lapsiperheiltä. Ja sitten te olette pettänyt vielä teidän koulutuslupauksen, Antti Rinne sanoi.

– Kerro mitkä vaalilupauksista sinä aiot pettää, eli mitkä ovat siellä kolmannessa korissa, Petteri Orpo pyysi.

– En minä aio pettää mitään vaalilupauksia, mutta sulla on näyttöä että on petetty jo, Antti Rinne totesi.