Petteri Orpolta onnittelut Roberta Metsolalle

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo onnittelee Euroopan parlamentin uutta puhemiestä Roberta Metsolaa Twitterissä.

Maltalainen Roberta Metsola (s. 1979) valittiin tänään parlamentin uudeksi puhemieheksi ensimmäisellä kierroksella. Hän sai vaalissa 458 ääntä.

Metsola on parlamentin kaikkien aikojen nuorin puhemies ja ensimmäinen nainen tehtävässä 20 vuoteen. Hän edustaa Maltan kansallispuoluetta, joka kuuluu kokoomuksen kanssa samaan EPP-ryhmään.

Metsola on toiminut europarlamentaarikkona vuodesta 2013 lähtien. Hän on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa.

Parlamentin edellinen puhemies, italialainen David Sassoli menehtyi viime viikolla.

Congratulations to my friend @RobertaMetsola on being elected the new President of European Parliament! Looking forward to continuation of our strong and fruitful cooperation. All the best from Finland! #Metsola4EU #EPPlenary #Kokoomus #EPP

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 18, 2022