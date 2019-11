Petteri Orpolle tukea EPP:n johtopaikalle

Pohjoismaat ja Baltian maat ilmoittivat tuesta kokoomusjohtajalle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on ehdolla Euroopan kansanpuolue EPP:n varapuheenjohtajaksi.

Vilnan yhteiskokouksessa yhdeksän EPP:n jäsenpuoluetta Suomesta, Ruotsista, Virosta, Tanskasta, Liettuasta, Latviasta ja Norjasta ilmoitti tukevansa Orpon ehdokkuutta.

– EPP on vaikuttavin poliittinen voima Euroopassa. EPP:n puheenjohtajisto johtaa EPP:n toimintaa ja kannanmuodostusta. On tärkeää, että pohjoisilla Euroopan mailla on siellä edustus. Petteri on kokemuksensa puolesta erinomainen ehdokas tehtävään, kokoomusta kokouksessa edustanut Aura Salla toteaa tiedotteessa.

Ruotsin moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson kertoo pitävänsä tärkeänä, että pohjoisilla Euroopan mailla on edustus EPP:n puheenjohtajistossa.

– On tärkeää olla mukana EPP:n puheenjohtajiston kokoonpanossa muodostamassa EU-yhteistyön poliittisia suuntaviivoja. Petteri pystyy kokemuksellaan ja sitoutuneisuudellaan tuomaan selkeästi esiin yhteiset tavoitteemme, Kristersson toteaa.

EPP:lle valitaan uusi puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat kongressissa Kroatian Zagrebissa 21. marraskuuta. Valinnan tekevät jäsenpuolueiden kansalliset edustajat ja EPP:n europarlamentaarikot.