Petteri Orpo: Yrityksissä leivotaan kakku, jota me muut jaamme

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) muistuttaa Twitterissä keskiviikon yrittäjäpäivästä ja kehottaa nostamaan lipun salkoon.

– Yrityksissä leivotaan kakku, jota me muut jaamme. Elinvoimaiset yritykset ja hyvinvointiyhteiskunta kuuluvat yhteen, hän toteaa.

Orpon mukaan uutta työtä on syntynyt viime vuosina erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

– Kasvu ei saa tyrehtyä työvoimapulaan, valtiovarainministeri huomauttaa.

Suomen Yrittäjien mukaan tämän vuoden yrittäjän päivän pääjuhla nostaa esiin “yrittäjän elämän inhimillisiä puolia”. Suomen Yrittäjät on julkaissut juhlan kunniaksi alta löytyvän jutun, jossa kahdeksan yrittäjää kertoo uransa koskettavimmista hetkistä ja hyvistä puolista.

Yrittäjän päivän pääjuhlan järjestää Yrittäjän päivän säätiö. Säätiön taustavoimina on laajasti Suomen elinkeinoelämää ja yrittäjätahoja.

Tänä vuonna päätapahtuma järjestetään Helsingissä Bio Rexissä. Käytännön järjestelyistä vastaa tällä kertaa Yrittäjän päivän säätiostä K-kauppiasliitto.

