Petteri Orpo Ylellä: Hallituksen riitely ei lupaa hyvää

Kokoomusjohtaja vaatii hallitukselta koronan jälkeisiä kasvutoimia.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa olevansa huolissaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen päätöksentekokyvystä.

– Jos hallitus on näin riitainen ja sillä on suuria erimielisyyksiä keskeisistäkin asioista, niin eihän se lupaa hyvää, Orpo totesi.

Oppositiojohtaja viittasi keskustan ja vihreiden väleihin, jotka kiristyivät äärimmilleen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) luottamusäänestyksen jälkeen. Hallituspuolueilla on lisäksi erimielisyyksiä talous- ja työllisyyspolitiikan hoidosta.

– Erityisen hankalaksi tämän tekee ajankohta. Tässä ei olla vielä vaalikautta mitaten hallituksen loppumetreillä vaan ensimmäisellä puoliskolla. Nyt jos koskaan, kun koronakin osoittaa toivottavasti rokotteen myötä kukistumisen merkkejä, pitäisi hallituksen pystyä tekemään päätöksiä koronan jälkeisestä ajasta.

Orpo nosti esimerkiksi valtion velkaantumisen, joka on hänen mukaansa koronakriisin keskellä perusteltua. Velkaantuminen ei hänen mukaansa voi kuitenkaan jatkua loputtomiin.

– Hallituksen politiikka on siinä mielessä vastuutonta, että sillä ei ole suunnitelmaa eikä toimia eläkeputkea lukuun ottamatta siitä, miten Suomi pärjää koronan jälkeisenä aikana.

Orpo vaati hallitukselta toimia, joilla taloutta ja työllisyyttä saadaan vahvistettua. Kokoomus uudistaisi hänen mukaansa verotusta, työmarkkinoita, sosiaaliturvaa ja leikkaisi päästöjä siten, ettei talous kärsi.

– Korkeammalla työllisyydellä saadaan velkaantuminen taittumaan. En minäkään halua leikata mistään, leikkaukset eivät ole itseisarvo. Tämä hallituksen politiikka, jossa ei tehdä kasvutoimia, johtaa kuitenkin siihen, että velkaa ei enää jonain päivänä saada. Silloin pitää leikata, Orpo sanoi.

– Me haemme keinoja, joiden avulla suomalaisilla olisi enemmän töitä ja tuloja, yrittäjillä enemmän uskoa tulevaisuuteen ja varaa investoida sekä palkata ihmisiä. Hallituksen politiikka on pienenevän kakun jakamista. Tämä on suurin ero.