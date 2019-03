Petteri Orpo Ylellä: Haastoin Juha Sipilää – onko tämä järkevää?

Kokoomusjohtajan mukaan ’en ehkä itse olisi toiminut näin siinä tilanteessa’.

Ylen erikoislähetyksessä perjantai-iltana puoluejohtajilta kysyttiin, missä he olivat kuullessaan hallituksen erosta perjantaina aamulla.

Kokoomusjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo kuuli erosta tietysti suoraan pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilältä. Orpo vastasi näin juontajan kysymykseen ensimmäisestä ajatuksestaan:

– Kyllä siinä piti pari kertaa henkeä vetää. Koska, kuten totesit itsekin, ei se nyt ihan jokapäiväistä ole eikä jokakymmenvuotistakaan, että pääministeri päättää hajottaa oman hallituksensa, ja kun se ei päättynyt epäluottamukseen vaan siihen ettei hallituksen reformi onnistunut, Petteri Orpo sanoi.

– Oli se aika kova juttu. Kun sen siinä kuulin, aika paljon halusin haastaa ja haastoinkin pääministeriä, että miksi hän on päätynyt tähän. Onko hän varma, että tämä on järkevää? Meillä on viisi viikkoa vaaleihin ja olisi tärkeää että Suomessa on toimintakykyinen hallitus, Orpo kuvaili kysymyksiään Sipilälle.

– En ehkä itse olisi toiminut näin siinä tilanteessa. Mutta se oli Juha Sipilää, hänen päätöksensä, hänen hallituksensa, ja en nyt estämäänkään ryhtynyt.

Juontaja kysyi ”kuinka paljon otti pannuun”.

– Minua ottaa pannuun se, että me emme onnistuneet tekemään sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta, Orpo vastasi.

– Edelleen ongelmat ovat ratkaisematta. Ihmiset ovat meillä jonoissa ja ihmisiä pallotellaan, hoitoketjut eivät toimi, meillä on paljon ongelmia vanhustenpalveluissa. Se harmittaa ja ottaa pannuun, että siinä ei onnistuttu.

Petteri Orpo kuvaili, että nyt muutamaa tuntia myöhemmin tuntuu, että ”tämä vain käytännössä tarkoitti sitä, että vaalipilli puhallettiin aamulla kello 10 aikaa. Nyt keskustellaan tulevaisuudesta, ja siihen olen enemmän kuin valmis”.